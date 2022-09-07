Confira dicas para curtir Vitória por todos os ângulos

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Pedra dos Olhos

A vista de Vitória pode ser ainda mais bonita para os aventureiros que se arriscarem na trilha da Pedra dos Olhos, no Parque da Fonte Grande. A trilha é considerada difícil e o rochedo tem quase 300 metros de altitude. (Endereço: Rua: Aylton Ladislau, 152-262 - Fradinhos, Vitória)

02

Volta à ilha de bicicleta

Quem quiser dar uma voltinha pode rodear a ilha de bicicleta. O trajeto costuma sair do Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, passa pelo Centro de Vitória e até pelo Sambão do Povo. (Endereço: Avenida Dante Michelini, 12 - Jardim da Penha, Vitória)

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Remo em Vitória

A volta à cidade também pode ser feita por embarcações movidas a remo. Todos os dias, praticantes de canoagem ou esportes aquáticos saem da orla das praias para desbravar o mar da Capital. (Endereço: Avenida Dante Michelini, Camburi, Vitória)

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Orla de Camburi

Esportes podem ser praticados nos seis quilômetros de orla, em Camburi, ou nas proximidades e demais praias da região, em Vitória. (Endereço: Avenida Dante Michelini, Camburi, Vitória)

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Ilha das Caieiras

Quando o assunto é gastronomia, pertinho do mangue a Ilha das Caieiras oferece bem mais do que a moqueca capixaba. O polo gastronômico no local dispõe de siri desfiado e pratos preparados com a tradição da Ilha das Caieiras. Tudo isso, podendo ser apreciado sobre um píer. (Endereço: Rua Felicidade Correa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória)

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Bares Centro de Vitória

Para quem curte a vida noturna, os bares do Centro ajudam a movimentar a Capital. A Rua Sete e a Gama Rosa são algumas das opções. (Endereço: Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória | Rua Gama Rosa, Centro, Vitória)

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Rua da Lama e Triângulo

Do outro lado da cidade, a Rua da Lama e o Triângulo misturam funk, sertanejo, pagode, rap e eletrônico em um mesmo local. (Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória | Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto, Vitória)

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Parque Pedra da Cebola

A programação com a criançada é sucesso garantido quando o destino é o Parque Pedra da Cebola. Com jardim e campo de futebol, o local acolhe de famílias a praticantes de esportes e atividades físicas (Endereço: Rua Ana Viêira Mafra, s/n - Mata da Praia, Vitória)

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Projeto Tamar