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Outubro rosa

ONG de Colatina faz perucas e próteses para mulheres com câncer de mama

Associação Amigas para o Bem Viver surgiu há 10 anos para dar apoio às mulheres com a doença. ONG doa perucas, lenços e próteses mamárias de graça para pacientes em tratamento

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 out 2022 às 11:57
Ong produz perucas e próteses para mulheres em tratamento de câncer em Colatina
Ong produz perucas e próteses para mulheres em tratamento de câncer em Colatina Crédito: Hériklis Douglas
Em 2015,  Selma Lopes Nunes, de 49 anos, foi diagnosticada com câncer de mama, e, durante o tratamento, passou por quimioterapia e precisou ter a mama direita retirada. Além da preocupação com a saúde, a doméstica também sentiu o impacto na autoestima. Foi graças ao apoio de uma ONG de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, é que ela se fortaleceu e voltou a se sentir bonita. As voluntárias da Associação Amigas para o Bem Viver produzem perucas, lenços e próteses mamárias e ofertam gratuitamente às pacientes com a doença.
Em 2015, a empregada doméstica Selma Lopes Nunes, de 49 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Crédito: Acervo pessoal
"Precisei passar pela mastectomia radical e pelas sessões de quimioterapia. Então, eu passei a usar a peruca e a prótese doadas. A prótese eu uso até hoje. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a ONG na minha vida, porque levantou muito a minha autoestima, apesar do câncer"
Selma Lopes Nunes - Paciente
Ong produz perucas e próteses para mulheres em tratamento de câncer em Colatina
Selma Lopes Nunes, de 49 anos, ainda usa a prótese mamária doada pela ong Crédito: Hériklis Douglas
A Associação Amigas para o Bem Viver surgiu há 10 anos para dar apoio às pacientes em tratamento do câncer de mama. A ideia de produzir perucas e próteses surgiu quando a voluntária Sandra Portugal teve a doença, em 2012.
“A peruca teve uma importância muito grande na minha vida, para meu tratamento e minha autoestima. Antes, recebíamos doações de cabelo e mandávamos para serem produzidas as perucas em Vitória. Fui para São Paulo aprender essa confecção e foi assim que começamos a produzir aqui na ONG”, conta Sandra.
Ong produz perucas e próteses para mulheres em tratamento de câncer em Colatina
A ideia de produzir perucas e próteses surgiu quando a voluntária Sandra Portugal teve a doença, em 2012. Crédito: Hériklis Douglas
As perucas são feitas a partir de fios naturais doados por salões de beleza ou por pessoas que procuram a associação. Como é um trabalho voluntário e artesanal, as peças demoram uma semana para ficarem prontas.
Os cabelos doados passam por muitas mãos durante o processo de confecção das perucas. São quatro voluntárias que trabalham somente costurando os fios. Atualmente, a associação tem mais de 100 perucas prontas para serem emprestadas. Voluntária há sete anos, Lídia Alda Rodrigues Carneiro é uma das costureiras.
"O cabelo da mulher é muito importante, a perda dos fios é impactante. Então fazemos esse trabalho com muito amor para ajudar as pacientes. Amo o que faço"
Lídia Alda Rodrigues Carneiro - Costureira voluntária da ONG
Além das perucas, a ONG também produz próteses mamárias, feitas de pano e enchimento. O material é lavável, produzido em diferentes tamanhos e pode ser usado por dentro do sutiã. É uma melhora para quem sai do hospital abatida após a retirada das mamas.
Não é somente por estética: tanto as perucas quanto as próteses fazem diferença no tratamento. “Nos preocupamos muito com a autoestima das mulheres. Já foi comprovado que uma paciente com câncer com autoestima elevada tem as chances de cura melhoradas”, afirma Sandra.

ONG de Colatina produz perucas e próteses para mulheres com câncer de mama

Cerca de 130 pacientes são atendidas pela ONG todos os meses. Elas também passam por consultas com psicólogos e nutricionistas, além de serem atendidas com carinho pela equipe de voluntárias que se unem por uma boa causa: o bem-viver das mulheres.

COMO DOAR OU RECEBER AJUDA DA ONG

Quem quiser doar cabelos ou receber perucas e próteses mamárias basta comparecer na Associação Amigas para o Bem Viver, no Centro de Colatina. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Santa Maria, número 240, em Colatina. O telefone é (27) 3120-4623.

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