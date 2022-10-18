Escola do ES usa animais na sala de aula para melhorar ensino de crianças

As crianças obervam e aprendem dentro da sala de aula a como cuidar dos animais Crédito: Hériklis Douglas

Peixes, pato, coelho, pássaros, e até um porquinho. Parece até o cenário de uma fazenda, mas esses animais podem ser encontrados em uma escola municipal no bairro São Marcos, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Os bichinhos fazem parte do ensino de alunos de 1 a 4 anos. As crianças cuidam dos pets e até levam os animais para casa, para desenvolverem desde cedo um senso de responsabilidade.

A ideia de incluir animais no aprendizado partiu da diretora da escola, Acleciana Zemke Bailke. Para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, ela contou que já são sete anos de projeto. Os bichos ficam na sala de aula com as crianças, e todo a ensino gira em torno dos animais. As crianças aprendem até o alfabeto, seguindo as letras com os nomes dos bichinhos.

Até bichinhos são levados para sala de aula. O convívio com os animais auxiliam no desenvolvimento das crianças Crédito: Hériklis Douglas

Além da alfabetização, elas também desenvolvem a inteligência emocional e aprendem a tratar os animais com carinho, paciência e respeito.

"Eles precisam higienizar e alimentar o animal com carinho porque se pegarem com muita força, podem machucá-los. Toda essa dosagem reflete tanto na escola, com o cuidado com todos que estão aqui, quanto na família" Acleciana Zemke Bailke - Diretora da escola,

As crianças aprendem a ter cuidado e carinho com todos os animais do projeto Crédito: Hériklis Douglas

Os animais também vão para as casa dos alunos como forma de ensino. O coelho foi para a casa da pequena Laura e ela precisou cuidar dele por dois dias.

A mãe dela, a dona de casa Angela de Oliveira Costa, conta que, mesmo em pouco tempo, já notou mudanças no comportamento da filha. “Ela está mais concentrada, mais delicada e cuidadosa com crianças menores e outros animais também”, afirma.

Além do comportamento e aprendizado, a alimentação da Laura também foi influenciada. O coelho que ela levou para casa adora cenouras, e agora, a menina também está aprendendo a gostar. “Ela já teve a curiosidade de morder para provar, antes ela nem queria”, conta a mãe.

O coelho que a Laura levou para casa adora cenouras, e agora, a menina também está aprendendo a gostar do vegetal Crédito: Hériklis Douglas

É brincando de cuidar dos pets que a criança aprende que ter um animalzinho em casa envolve algumas responsabilidades que não podem ser esquecidas, como limpeza e alimentação. Aos poucos, elas também vão se desenvolvendo como pessoas, capazes de receber e dar amor.