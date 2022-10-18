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Cuidado e responsabilidade

Escola do ES usa animais na sala de aula para melhorar ensino de crianças

Os bichinhos fazem parte do ensino dos alunos de 1 a 4 anos de uma escola em Colatina. As crianças cuidam dos pets e até levam os animais para casa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 out 2022 às 18:28

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:28

Escola usam animais para crianças aprendem sobre responsabilidades com animais
As crianças obervam e aprendem dentro da sala de aula a como cuidar dos animais Crédito: Hériklis Douglas
Peixes, pato, coelho, pássaros, e até um porquinho. Parece até o cenário de uma fazenda, mas esses animais podem ser encontrados em uma escola municipal no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os bichinhos fazem parte do ensino de alunos de 1 a 4 anos. As crianças cuidam dos pets e até levam os animais para casa, para desenvolverem desde cedo um senso de responsabilidade.
A ideia de incluir animais no aprendizado partiu da diretora da escola, Acleciana Zemke Bailke. Para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, ela contou que já são sete anos de projeto. Os bichos ficam na sala de aula com as crianças, e todo a ensino gira em torno dos animais. As crianças aprendem até o alfabeto, seguindo as letras com os nomes dos bichinhos.
Escola usam animais para crianças aprendem sobre responsabilidades com animais
Até bichinhos são levados para sala de aula. O convívio com os animais auxiliam no desenvolvimento das crianças Crédito: Hériklis Douglas
Além da alfabetização, elas também desenvolvem a inteligência emocional e aprendem a tratar os animais com carinho, paciência e respeito.
"Eles precisam higienizar e alimentar o animal com carinho porque se pegarem com muita força, podem machucá-los. Toda essa dosagem reflete tanto na escola, com o cuidado com todos que estão aqui, quanto na família"
Acleciana Zemke Bailke - Diretora da escola,
Escola usam animais para crianças aprendem sobre responsabilidades com animais
As crianças aprendem a ter cuidado e carinho com todos os animais do projeto Crédito: Hériklis Douglas
Os animais também vão para as casa dos alunos como forma de ensino. O coelho foi para a casa da pequena Laura e ela precisou cuidar dele por dois dias.
A mãe dela, a dona de casa Angela de Oliveira Costa, conta que, mesmo em pouco tempo, já notou mudanças no comportamento da filha. “Ela está mais concentrada, mais delicada e cuidadosa com crianças menores e outros animais também”, afirma.
Além do comportamento e aprendizado, a alimentação da Laura também foi influenciada. O coelho que ela levou para casa adora cenouras, e agora, a menina também está aprendendo a gostar. “Ela já teve a curiosidade de morder para provar, antes ela nem queria”, conta a mãe.
Escola usam animais para crianças aprendem sobre responsabilidades com animais
O coelho que a Laura levou para casa adora cenouras, e agora, a menina também está aprendendo a gostar do vegetal Crédito: Hériklis Douglas
É brincando de cuidar dos pets que a criança aprende que ter um animalzinho em casa envolve algumas responsabilidades que não podem ser esquecidas, como limpeza e alimentação. Aos poucos, elas também vão se desenvolvendo como pessoas, capazes de receber e dar amor.
Escola usam animais para crianças aprendem sobre responsabilidades com animais
Além da alfabetização, as crianças também desenvolvem a inteligência emocional Crédito: Hériklis Douglas

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