Peixes aparecem mortos em rio e praia de Jacaraípe, na Serra

Vários peixes apareceram mortos nesta segunda-feira (17), no rio e na praia de Jacaraípe, na Serra . Segundo moradores da região, alguns animais morreram na manhã desta terça-feira (18).

As imagens foram feitas próximo ao canal de São Patrício e a cerca de 400 metros do píer da região e, de acordo com pescadores da região, são de moreias, lampreias, piabas, maraçapebas, carapebas, robalos e tainhas.

Fabrício de Almeida Teixeira, comerciante e liderança comunitária, disse que os moradores acreditam que aumento da salinidade da água, após a obra de alargamento do rio Jacaraípe, e o despejo irregular de dejetos podem ter provocado a morte dos peixes.

Peixes apareceram mortos no Rio Jacaraípe, na Serra, Grande Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

"A situação está realmente muito complicada. Alguns moradores acreditam que após a obra de alargamento do rio, o salgamento da água causou alguns impactos ambientais porque no final do rio existe uma junção entre o Rio Jacaraípe e a Lagoa Juara. Esse aumento na salinidade somado ao lançamento de dejetos de forma indevida, até pela própria Cesan na região de São Patrício, pode ter ocasionado o problema", contou o morador.

CESAN E PREFEITURA DA SERRA

Em nota, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que "todo esgoto coletado pela Cesan é tratado, devolvido limpo ao meio ambiente e não oferece risco à vida aquática", e todas as normas técnicas e ambientais vigentes são cumpridas com rigor. "Serra conta com 90% de cobertura com serviços de coleta e tratamento do esgoto e todo o sistema opera dentro da normalidade e sem intercorrências. Nas imagens é possível observar que a água apresenta coloração clara e límpida, sem aspecto visual de esgoto, mas uma equipe técnica vai ao local para verificar a situação relatada", finalizou.

A Prefeitura da Serra salientou que as equipes foram mobilizadas nesta terça-feira e que irão novamente ao local amanhã para analisar parâmetros. A Fiscalização Ambiental do município também vai apurar se houve alguma atividade anormal no ambiente. "A Serra Ambiental, empresa concessionária de água e esgoto, foi acionada para realizar análises na água com o intuito de identificar a causa. Entre esses parâmetros está a salinidade e a quantidade de oxigênio dissolvido na água, cujas análises indicarão o que pode ter acontecido."

Ainda de acordo com a Prefeitura, tais mortes, normalmente, são ocasionadas pelo "excesso de nutrientes na água, devido à presença de esgoto, que associado ao aumento de temperaturas no final e início do ano, ocasionam a diminuição do oxigênio na água e a consequente mortandade de peixes", acrescentou.