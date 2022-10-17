Prefeituras definem expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

Prefeituras da Grande Vitória mudam expediente para jogos do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo | CBF

O pontapé inicial para a Copa do Mundo 2022 será no dia 20 de novembro, com a estreia do Brasil marcada para o dia 24 do mesmo mês. Mas antes mesmo de o canarinho verde e amarelo voar para o Catar, três prefeituras da Grande Vitória já anunciaram mudanças no expediente de servidores municipais em dias de jogos da seleção durante o campeonato.

A busca pelo hexa deve ter atenção especial dos servidores em Vitória, Cariacica e na Serra, três prefeituras com definições sobre o trabalho nas datas dos jogos: não haverá expediente no horário das partidas.

A reportagem de A Gazeta procurou todas as sete prefeituras da Grande Vitória e o governo do Estado. A maioria informou não haver definição sobre o tema.

Inicialmente, as alterações consideram apenas as três partidas do Brasil na fase de grupos. O desempenho na primeira fase determina se a seleção brasileira avança ou fica pelo caminho. Caso conquiste um número suficiente de pontos, a turma de Neymar, Richarlison e companhia volta a campo mais vezes.

A princípio, as alterações valem nos seguintes dias:

Dia 24 de novembro, quinta-feira, quando o Brasil enfrentará a Sérvia, às 16h



Dia 28 de novembro, segunda-feira, data em que o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h



Dia 2 de dezembro, sexta-feira, quando haverá jogo entre o Brasil e Camarões, às 16h



VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória anunciou que irá alterar o expediente nas repartições públicas em dias de jogo da seleção brasileira. O anúncio cita a proximidade da Copa, os horários dos jogos já definidos e o "inegável envolvimento da população em tais ocasiões". A alteração foi anunciada no Diário oficial do município nesta quinta-feira (13).

O expediente em Vitória funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 7h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 7h às 14h



De acordo com a prefeitura, órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, além das unidades de ensino, não funcionarão no horário especial. A secretaria municipal será responsável por alterar ou não o funcionamento de cada serviço.

SERRA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra informa que nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo haverá ponto facultativo.

A exceção vale para serviços essenciais como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Social, Fiscalização Ambiental e de Posturas, Guarda Municipal, Disque-Silêncio e Serviços. Os detalhes ainda serão publicados no Diário Oficial.

CARIACICA

Em publicação no Diário Oficial, com data de 8 de novembro, a Prefeitura de Cariacica informou que vai alterar o expediente nas repartições públicas em dias de jogo da seleção brasileira. O anúncio cita o "relevante sentimentalismo do povo brasileiro" com os jogos do Brasil e a necessidade de estabelecer critérios sem causar prejuízo ao serviço público.

O expediente em Cariacica funcionará nos seguintes horários:

Dia 24 de novembro: das 8h às 14h



Dia 28 de novembro: das 7h às 12h



Dia 2 de dezembro: das 8h às 14h



Segundo a prefeitura, ficam fora da jornada especial de trabalho as unidades administrativas que desempenham serviços essenciais. No caso das unidades de ensino, haverá flexibilização, seguindo determinações do secretário municipal de educação.

OUTRAS PREFEITURAS E GOVERNO DO ES

As prefeituras de Viana, Guarapari e Fundão informaram que, até o momento, não há definição sobre liberação de servidores durante os jogos da Copa do Mundo. Em Vila Velha, a assessoria de imprensa disse que "como ainda falta muito até a Copa, não há definição sobre o assunto".

A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com o governo do Estado para saber sobre o expediente dos servidores. De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), ainda não há definição sobre o trabalho nas repartições nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

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