Veja quem são os "convocados" do Brasil no álbum da Copa do Mundo do Catar

Convocação final para a Copa do Mundo acontecerá no dia 7 de Novembro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, começou a ser comercializado nesta sexta-feira (19). Os interessados em colecionar as figurinhas poderão adquirir o produto nas bancas e no site da editora Panini. A versão de capa cartão do álbum custará R$ 12, enquanto a versão de capa dura custará R$ 24. Os envelopes contendo 5 figurinhas terão o valor de R$ 4.

Sempre que a Copa do Mundo está chegando, fica a dúvida dos colecionadores sobre quem estará no álbum, representando as seleções. Para este ano, a lista do técnico Tite, da seleção brasileira, possui alguns nomes virtualmente certos na Copa do Mundo.

Com o início da venda, os nomes dos jogadores que representarão o Brasil no álbum deste ano foram revelados. Veja a lista: