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Veja quem são os "convocados" do Brasil no álbum da Copa do Mundo do Catar

Venda do álbum começou nesta sexta-feira (19). Pacotes com 5 figurinhas custarão R$ 4,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 17:44

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 17:44

Seleção Brasileira retornou ao topo do ranking da Fifa em março de 2022
Convocação final para a Copa do Mundo acontecerá no dia 7 de Novembro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, começou a ser comercializado nesta sexta-feira (19). Os interessados em colecionar as figurinhas poderão adquirir o produto nas bancas e no site da editora Panini. A versão de capa cartão do álbum custará R$ 12, enquanto a versão de capa dura custará R$ 24. Os envelopes contendo 5 figurinhas terão o valor de R$ 4.
Sempre que a Copa do Mundo está chegando, fica a dúvida dos colecionadores sobre quem estará no álbum, representando as seleções. Para este ano, a lista do técnico Tite, da seleção brasileira, possui alguns nomes virtualmente certos na Copa do Mundo.
Com o início da venda, os nomes dos jogadores que representarão o Brasil no álbum deste ano foram revelados. Veja a lista:
  • GOLEIROS 
      
  • Alisson
  • Ederson  

  • LATERAIS 

  • Danilo 
  • Alex Sandro 

  • ZAGUEIROS 
     
  • Militão 
  • Marquinhos 
  • Thiago Silva  

  • MEIO-CAMPISTAS

  • Fred 
  • Paquetá 
  • Fabinho 
  • Casemiro 
  • Philippe Coutinho 

  • ATACANTES 

  • Vinicius Jr 
  • Richarlison 
  • Gabriel Jesus 
  • Antony 
  • Neymar 
  • Raphinha

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