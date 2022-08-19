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Rumo ao Catar

Seleção enfrentará Gana e Tunísia antes de convocação final para a Copa

Partida contra a Argentina foi cancelada recentemente e por divergências no calendário, a CBF não conseguiu marcar amistosos contra seleções europeias, mas já tem encontro marcado com as seleções africanas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2022 às 12:16

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 12:16

Seleção Brasileira retornou ao topo do ranking da Fifa em março de 2022
Seleção Brasileira retornou ao topo do ranking da Fifa em março de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Sem conseguir agendar confrontos contra equipes europeias, a Seleção Brasileira enfrentará dois times africanos nos dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira (19), a CBF confirmou que os adversários da Data Fifa de setembro serão Gana e Tunísia.
Os dois amistosos serão disputados na Europa, mas os locais ainda não foram divulgados. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 27 do próximo mês. A convocação do técnico Tite está marcada para o próximo dia 9.
Os dois amistosos no continente europeu foram confirmados na mesma semana em que a CBF aceitou um acordo com a Fifa e a Associação de Futebol Argentino (AFA) para cancelar a realização do clássico sul-americano, suspenso no ano passado e que era válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Inicialmente, a partida seria disputada em São Paulo no próximo mês, o que obrigaria a seleção a agendar um amistoso em solo nacional para não perder a janela de jogos da Fifa. A comissão técnica era contrária à ideia. A partida contra a Argentina havia sido interrompida por funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos primeiros minutos, na Neo Química Arena, em São Paulo.
As duas equipes africanas escolhidas para os amistosos também estão classificadas para a Copa. Gana estará no Grupo G, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A Tunísia, por sua vez, terá pela frente a França, a Dinamarca e a Austrália no Grupo D do Mundial.

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