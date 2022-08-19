Seleção enfrentará Gana e Tunísia antes de convocação final para a Copa

Seleção Brasileira retornou ao topo do ranking da Fifa em março de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Sem conseguir agendar confrontos contra equipes europeias, a Seleção Brasileira enfrentará dois times africanos nos dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira (19), a CBF confirmou que os adversários da Data Fifa de setembro serão Gana e Tunísia.

Os dois amistosos serão disputados na Europa, mas os locais ainda não foram divulgados. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 27 do próximo mês. A convocação do técnico Tite está marcada para o próximo dia 9.

Os dois amistosos no continente europeu foram confirmados na mesma semana em que a CBF aceitou um acordo com a Fifa e a Associação de Futebol Argentino (AFA) para cancelar a realização do clássico sul-americano, suspenso no ano passado e que era válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Inicialmente, a partida seria disputada em São Paulo no próximo mês, o que obrigaria a seleção a agendar um amistoso em solo nacional para não perder a janela de jogos da Fifa. A comissão técnica era contrária à ideia. A partida contra a Argentina havia sido interrompida por funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos primeiros minutos, na Neo Química Arena, em São Paulo.