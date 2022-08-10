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Qatar 2022

FIFA vai antecipar início da Copa do Mundo para atender o Qatar

Entidade deve oficializar a decisão em seus portais de comunicação nos próximos dias. Pedido da Organização do Mundial do Qatar foi feito com o intuito de dar mais destaque  a inauguração do torneio em relação aos demais jogos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 09:25

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 09:25

Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
A cobiçada taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / FIFA
A Copa do Mundo de 2022 vai começar um dia antes do que o planejado inicialmente. Em vez de 21 de novembro, a competição terá início em 20 de novembro, um domingo, com o jogo entre Qatar e Equador.
A decisão já foi tomada pela Fifa internamente e deve ser oficializada nos próximos dias. A reportagem apurou que a antecipação da Copa foi um pedido da organização do Mundial do Qatar, para que a inauguração do torneio seja em um evento mais destacado dos outros dias de jogos.
Na tabela inicial, a estreia da seleção anfitriã da Copa 2022 seria o terceiro jogo do dia 21. Na prática, a abertura da Copa seria o duelo entre Senegal e Holanda, às 7h (de Brasília), previsto para o Al Thumama Stadium. Essas duas seleções também estão no grupo A, ao lado de Qatar e Equador.
A mudança na tabela fará com que a Copa tenha 29 dias. A final está programada para 18 de dezembro, no Lusail Stadium. A estreia da seleção brasileira será em 24 de novembro, contra a Sérvia.
Pelo calendário internacional, todos os jogadores deverão ser liberados para as suas respectivas seleções em 13 de novembro.

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