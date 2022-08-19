Álbum da Copa começa a ser vendido e pacote de figurinhas custa R$ 4,00

Começou nesta sexta-feira (19) a venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Colecionadores já podem adquirir o produto que terá 70 páginas com 670 cromos, entre eles, jogadores das 32 seleções, estádios, logos, mascotes e bolas.
O preço dos envelopes dobrou de preço em relação à última copa, em 2018. O pacote com 5 figurinhas será comercializado por R$ 4. O valor do álbum será de R$ 12 com capa normal, e R$ 24 em capa dura.
A Panini, empresa que produz o álbum da copa desde 1970, disponibilizará conteúdos no aplicativo My Panini, onde terá uma versão virtual com possibilidade de personalização das figurinhas.
No site da editora, existem algumas opções de combos, contendo a versão de capa dura com 40 a 100 envelopes, com preços que variam entre R$ 172 e R$ 449,90.