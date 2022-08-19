Álbum da Copa começa a ser vendido e pacote de figurinhas custa R$ 4,00

Além da versão física, Panini terá versão digital do álbum de figurinhas Crédito: Panini/Reprodução

Começou nesta sexta-feira (19) a venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Colecionadores já podem adquirir o produto que terá 70 páginas com 670 cromos, entre eles, jogadores das 32 seleções, estádios, logos, mascotes e bolas.

O preço dos envelopes dobrou de preço em relação à última copa, em 2018. O pacote com 5 figurinhas será comercializado por R$ 4. O valor do álbum será de R$ 12 com capa normal, e R$ 24 em capa dura.

A Panini, empresa que produz o álbum da copa desde 1970, disponibilizará conteúdos no aplicativo My Panini, onde terá uma versão virtual com possibilidade de personalização das figurinhas.