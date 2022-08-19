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Dada a largada

Álbum da Copa começa a ser vendido e pacote de figurinhas custa R$ 4,00

Pacote com 5 figurinhas será comercializado por R$ 4 reais, o dobro em relação ao preço da última copa, em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 16:33

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 16:33

Além da versão física, Panini terá versão digital do álbum de figurinhas
Além da versão física, Panini terá versão digital do álbum de figurinhas Crédito: Panini/Reprodução
Começou nesta sexta-feira (19) a venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Colecionadores já podem adquirir o produto  que terá 70 páginas com 670 cromos, entre eles, jogadores das 32 seleções, estádios, logos, mascotes e bolas.
O preço dos envelopes dobrou de preço em relação à última copa, em 2018. O pacote com 5 figurinhas será comercializado por R$ 4. O valor do álbum será de R$ 12 com capa normal, e R$ 24 em capa dura.
A Panini, empresa que produz o álbum da copa desde 1970, disponibilizará conteúdos no aplicativo My Panini, onde terá uma versão virtual com possibilidade de personalização das figurinhas.
No site da editora, existem algumas opções de combos, contendo a versão de capa dura com 40 a 100 envelopes, com preços que variam entre R$ 172 e R$ 449,90.

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