Ônibus com torcedores do Flamengo se envolve em acidente

Imagens do ônibus que levava a torcida organizada do Flamengo Crédito: Twitter/Reprodução

Um ônibus que levava alguns torcedores do Flamengo para o Rio de Janeiro, após o duelo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (18), na altura de Porto Real (RJ). No veículo estavam cerca de 15 integrantes da Urubuzada, organizada do time rubro-negro.

Em nota, a Urubuzada informou que o "ônibus interestadual de linha comum, da empresa Penha, que fazia o trajeto SP x RJ".

"Felizmente, nossos integrantes têm ferimentos leves somente, mas com muito pesar hoje pela manhã fomos informados sobre o falecimento do motorista do ônibus. Deixamos toda nossa solidariedade para amigos e família do motorista", diz trecho da nota.

Um vídeo que circula nas redes mostra o que seria o ônibus pouco após o acidente.