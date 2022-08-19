Ônibus com torcedores do Flamengo se envolve em acidente

Um ônibus que levava alguns torcedores do Flamengo para o Rio de Janeiro, após o duelo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (18), na altura de Porto Real (RJ). No veículo estavam cerca de 15 integrantes da Urubuzada, organizada do time rubro-negro.
Em nota, a Urubuzada informou que o "ônibus interestadual de linha comum, da empresa Penha, que fazia o trajeto SP x RJ".
"Felizmente, nossos integrantes têm ferimentos leves somente, mas com muito pesar hoje pela manhã fomos informados sobre o falecimento do motorista do ônibus. Deixamos toda nossa solidariedade para amigos e família do motorista", diz trecho da nota.
Um vídeo que circula nas redes mostra o que seria o ônibus pouco após o acidente.
A equipe de Dorival Júnior enfrentou o time paranaense na noite da última quarta-feira, e venceu por 1 a 0, garantindo vaga nas semifinais da Copa do Brasil.