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Técnico do PSG nega atrito entre Neymar e Mbappé fora de campo

Christophe Galtier afirmou que o desentendimento entre os atletas se encerrou no apito final da partida contra o Montpellier
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2022 às 14:04

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 14:04

Nos últimos dias a imprensa internacional tem noticiado sobre um possível atrito entre os craques do PSG
Nos últimos dias a imprensa internacional tem noticiado sobre um possível atrito entre os craques do PSG Crédito: Reuters/Folhapress
O técnico Christophe Galtier, do Paris Saint-Germain, afirmou que o desentendimento entre Neymar e Mbappé em campo, na goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, não se manteve após o apito final. Ao comentar sobre o assunto em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Galtier tratou o episódio como algo natural e negou que o clima entre os astros esteja ruim nos bastidores.
"Não aconteceu nada, foi algo rápido. Os dois conversaram, houve uma conversa, e Kylian deixou Ney cobrar o pênalti", disse o treinador do time parisiense. "Para os atacantes é importante marcar, não apenas pelas suas estatísticas, mas também para que mantenham a confiança", completou.
Durante a partida em questão, disputada no último final de semana, Mbappé, primeiro na lista de cobradores de pênaltis do PSG, desperdiçou uma cobrança. A equipe teve mais uma penalidade a seu favor, e Neymar pegou a bola para bater, o que incomodou o francês. Ele se dirigiu ao brasileiro, trombando com Messi no caminho, e pediu para cobrar, mas não teve resposta positiva. Na sequência, Neymar marcou o gol.

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A polêmica continuou depois do jogo, já que Neymar interagiu com o comentário de um seguidor nas redes sociais que criticava Mbappé. Depois disso, uma reunião foi convocada para tratar o desentendimento entre os atacantes. Na tentativa de apaziguar a situação, a mãe de Mbappé declarou que os problemas no vestiário do PSG seriam resolvidos rapidamente, de forma interna.
Os rumores de que a relação entre os dois não é boa começaram ainda na pré-temporada, quando a imprensa francesa noticiou que o camisa 7 teria pedido à diretoria para negociar o brasileiro. Também foi especulado que Neymar teria o desejo de deixar o PSG
Galtier foi questionado sobre a possível saída do atacante de 30 anos e disse nunca ter ouvido nenhuma manifestação a respeito do assunto saindo da boca do jogador. Apesar disso, admitiu que não pode garantir a permanência do craque diante de eventuais propostas. "O mercado sempre reserva surpresas, muitas surpresas, mas não escutei Ney dizer que quer sair. Ele trabalha bem, tem um bom rendimento, e não me parece que seja um jogador que está aguardando algo. Mas, o mercado é o mercado", avaliou.

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