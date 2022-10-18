Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, será reconstruída; veja projeção

Projeto de revitalização da praça de Coqueiral de Itaparica Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha

A praça Rodrigo Figueiredo da Rosa, localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, será totalmente reconstruída. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta segunda-feira (17). O prazo de execução pela licitação é de 10 meses e o investimento será de R$ 3 milhões.

Na praça serão construídos estacionamento, módulo da Guarda Municipal, parquinho para as crianças, pracão, academia ao ar livre, pista de skate, quadra poliesportiva e campo society.

No restante do terreno, áreas de estar com espaços para integração, com bancos e pergolados e uma área ampla para circulação de pedestres. Os acessos da praça continuarão sendo feitos por todas as quatro ruas que a contornam: Rua Três, Rua C, Rua José Felix Chein e Avenida Santa Leopoldina, todos com rampas de acessibilidade pelas laterais.

ACADEMIA POPULAR

Praça vai contar com estacionamento Crédito: Divulgação/Vila Velha

A academia popular prevista para a praça contará com sete aparelhos e uma multi estação, tendo uma área total ao ar livre de 298,13m², com pavimentação de concreto. Na área destinada ao parquinho, com 314,15m², haverá grama sintética e área cercada com canteiros, para segurança das crianças. Já o pracão vai ter cinco tipos de brinquedos diferentes para os animais, em área de 395 m², piso tipo pavi-S e fechamentos em nylofor.