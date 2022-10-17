Hospital de Cachoeiro usa videogame em fisioterapia com pacientes

Pacientes internados "jogando" videogame como forma de ajudar na fisioterapia realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . A iniciativa fez parte das comemorações do Dia do Fisioterapeuta, celebrado na última quinta-feira (13). Contudo, a ideia deu tão certo, que será novamente realizada nesta terça (18).

Segundo o hospital, o objetivo é utilizar jogos para auxiliar na recuperação, uma vez que, além de movimentar e alongar o corpo, a atividade deixa o tratamento mais leve e divertido.

A coordenadora de Fisioterapia da Santa Casa, Vanessa Pícoli, explicou que a ideia é estimular a capacidade cognitiva da pessoa, e para isso, é usado o "Xbox" para gerar movimentos. “Com isso, o paciente teve uma atividade lúdica e apresentou movimentos melhores, com ações de fortalecimento dos músculos. Tudo isso faz com que ele ajude na recuperação das atividades diárias”, disse.