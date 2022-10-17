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Tratamento alternativo

Hospital de Cachoeiro usa videogame em fisioterapia com pacientes

Atividade promovida pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia encontrou uma forma diferente para movimentar as pessoas e tornar a recuperação mais divertida; confira

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 18:17

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 out 2022 às 18:17
Pacientes internados "jogando" videogame como forma de ajudar na fisioterapia realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A iniciativa fez parte das comemorações do Dia do Fisioterapeuta, celebrado na última quinta-feira (13). Contudo, a ideia deu tão certo, que será novamente realizada nesta terça (18).
Segundo o hospital, o objetivo é utilizar jogos para auxiliar na recuperação, uma vez que, além de movimentar e alongar o corpo, a atividade deixa o tratamento mais leve e divertido.
A coordenadora de Fisioterapia da Santa Casa, Vanessa Pícoli, explicou que a ideia é estimular a capacidade cognitiva da pessoa, e para isso, é usado o "Xbox" para gerar movimentos. “Com isso, o paciente teve uma atividade lúdica e apresentou movimentos melhores, com ações de fortalecimento dos músculos. Tudo isso faz com que ele ajude na recuperação das atividades diárias”, disse.
Os pacientes que participaram da ação aprovaram a iniciativa. “A gente está doente, com a autoestima baixa e isso ajuda, faz bem para a mente também. Foi a primeira vez que joguei e tomara que tenha outras vezes também”, afirmou um paciente que não teve o nome divulgado.

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