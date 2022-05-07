Paciente na UTI recebe linda surpresa de Dia das Mães em hospital do ES

veja acima). Uma surpresa emocionante marcou a vida de uma paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , nesta sexta-feira (6). Em iniciativa especial pelo Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (8), a unidade promoveu o encontro de uma vítima de acidente de trânsito que está internada no local com os familiares, incluindo a filha e a mãe dela. O momento foi registrado em um vídeo ().

Segundo informações do hospital, Ludmila Valério Rosa foi internada após sofrer um acidente de moto. Ela deu entrada na unidade no dia 6 de março.

Nesta sexta (6), a paciente viveu um momento de muita alegria e emoção. "A equipe da UTI se mobilizou para promover o encontro surpresa, que aconteceu no pátio do hospital. Ao encontrar a família, Ludmila não segurou a emoção e recebeu o carinho da filha e de todos os familiares”, comunicou o Hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, em nota.

Equipe da UTI junto com Ludmila, a filha e a família dela Crédito: Divulgação | Santa Casa de Cachoeiro

OUTRAS SURPRESAS PARA CELEBRAR A DATA

O Santa Casa de Misericórdia informou ainda que, no domingo (8), as mães que estiverem internadas no Hospital Menino Jesus, administrado pela unidade, também vão ganhar uma lembrancinha para comemorar a data. As funcionárias vão receber uma surpresa, e as pacientes terão decoração temática para tirarem fotos com seus bebês.