Paciente na UTI recebe linda surpresa de Dia das Mães em hospital do ES

Uma surpresa emocionante marcou a vida de uma paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta sexta-feira (6). Em iniciativa especial pelo Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (8), a unidade promoveu o encontro de uma vítima de acidente de trânsito que está internada no local com os familiares, incluindo a filha e a mãe dela. O momento foi registrado em um vídeo (veja acima).
Segundo informações do hospital, Ludmila Valério Rosa foi internada após sofrer um acidente de moto. Ela deu entrada na unidade no dia 6 de março.
Nesta sexta (6), a paciente viveu um momento de muita alegria e emoção. "A equipe da UTI se mobilizou para promover o encontro surpresa, que aconteceu no pátio do hospital. Ao encontrar a família, Ludmila não segurou a emoção e recebeu o carinho da filha e de todos os familiares”, comunicou o Hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, em nota.
OUTRAS SURPRESAS PARA CELEBRAR A DATA
O Santa Casa de Misericórdia informou ainda que, no domingo (8), as mães que estiverem internadas no Hospital Menino Jesus, administrado pela unidade, também vão ganhar uma lembrancinha para comemorar a data. As funcionárias vão receber uma surpresa, e as pacientes terão decoração temática para tirarem fotos com seus bebês.
No Lar Adelson Rebello Moreira, também de gestão do hospital, a comemoração aconteceu na última quinta-feira (4). Lá, teve almoço, lanche diferenciado, dia de beleza e entrega de presentes escolhidos pelas próprias mães. No domingo (8), também haverá um almoço. A iniciativa foi organizada pelo Grupo de Humanização da Santa Casa e envolveu também toda a equipe da UTI.