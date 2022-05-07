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Paciente na UTI recebe linda surpresa de Dia das Mães em hospital do ES

Hospital Santa Casa de Misericórdia promoveu, nesta sexta (6), encontro emocionante entre paciente internada após acidente de trânsito e a família, incluindo a filha e a mãe dela

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 21:58

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 mai 2022 às 21:58
Uma surpresa emocionante marcou a vida de uma paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta sexta-feira (6). Em iniciativa especial pelo Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (8), a unidade promoveu o encontro de uma vítima de acidente de trânsito que está internada no local com os familiares, incluindo a filha e a mãe dela. O momento foi registrado em um vídeo (veja acima).
Segundo informações do hospital, Ludmila Valério Rosa foi internada após sofrer um acidente de moto. Ela deu entrada na unidade no dia 6 de março.
Nesta sexta (6), a paciente viveu um momento de muita alegria e emoção. "A equipe da UTI se mobilizou para promover o encontro surpresa, que aconteceu no pátio do hospital. Ao encontrar a família, Ludmila não segurou a emoção e recebeu o carinho da filha e de todos os familiares”, comunicou o Hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, em nota.
Dia das Mães: Hospital de Cachoeiro promove encontro surpresa para paciente da UTI
Equipe da UTI junto com Ludmila, a filha e a família dela Crédito: Divulgação | Santa Casa de Cachoeiro

OUTRAS SURPRESAS PARA CELEBRAR A DATA

O Santa Casa de Misericórdia informou ainda que, no domingo (8), as mães que estiverem internadas no Hospital Menino Jesus, administrado pela unidade, também vão ganhar uma lembrancinha para comemorar a data. As funcionárias vão receber uma surpresa, e as pacientes terão decoração temática para tirarem fotos com seus bebês.
No Lar Adelson Rebello Moreira, também de gestão do hospital, a comemoração aconteceu na última quinta-feira (4). Lá, teve almoço, lanche diferenciado, dia de beleza e entrega de presentes escolhidos pelas próprias mães. No domingo (8), também haverá um almoço. A iniciativa foi organizada pelo Grupo de Humanização da Santa Casa e envolveu também toda a equipe da UTI.

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