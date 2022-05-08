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Renata Rasseli

Dia das Mães 2022: confira nosso ensaio especial para comemorar a data

Mães queridas de RR posam ao lado dos filhos para marcar a celebração do tradicional segundo domingo de maio

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 02:15

Públicado em 

08 mai 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Murilo, Caíque e Renzo Da Mata com a mãe Brenda Riva
Murilo, Caíque e Renzo Da Mata com a mãe Brenda Riva Crédito: Divulgação
O Dia das Mães é sinônimo de amor e afeto. E para marcar a celebração deste segundo domingo de maio, RR reuniu cliques de mães e filhos queridos da coluna.  Confira nossa seleção de mães e aproveitem o domingo ao lado da sua. Feliz Dia das Mães! 
Juliana Modenese, a espera de Augusto, com a pequena Maria.
Juliana Modenese, a espera de Augusto, com a pequena Maria. Crédito: Bruno Menezes
Mariella Annichino Guida com Bernardo e a filha Laura que está a caminho.
Mariella Annichino Guida com Bernardo e a filha Laura que está a caminho. Crédito: Divulgação
Joana Barbosa e os filhos Rebeca, Benjamim e Sarah
Joana Barbosa e os filhos Rebeca, Benjamim e Sarah Crédito: Divulgação
Ariane Perovano com Maria Eduarda e João Lucas
Ariane com Maria Eduarda e João Lucas Crédito: Camilla Baptistin

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Bianca Nicchio e Davi
Bianca Nicchio e Davi Crédito: Divulgação
Flávia Gama com Vitória e Isadora
Flávia Gama com Vitória e Isadora: para a coleção  ‘Mães de Ouro", da Atitú, de Julia Loyola Crédito: Chrystian Henrique
A designer de joias Ane Zorzanelli com a filha Elis e a mãe Ivanilda Zorzanelli
A designer de joias Ane Zorzanelli com a filha Elis e a mãe Ivanilda Zorzanelli Crédito: Wanderson Lopes
Dra. Marianne Júdice e os filhos Daniel e Eduardo.
A desembargadora Marianne Júdice e os filhos Daniel e Eduardo. Crédito: Divulgação
Olivinha e Vivian Coser
Olivinha e Vivian Coser Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Luiza e Denise Azevedo
Ana Luiza e Denise Azevedo Crédito: Monica Zorzanelli
Lívia Torres e as gêmeas Gabriella e Brunella.
Lívia Torres e as gêmeas Gabriella e Brunella: para a campanha da La Basseti  Crédito: Jackie Campos
Shriley Santos entre os filhos Arthur e Ariosto Neto
Shriley Santos entre os filhos Arthur e Ariosto Neto Crédito: Syd Lucas
Marlene e Marcela Miranda
Marlene e Marcela Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

Dia das Mães 2022

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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