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Renata Rasseli

Emar Batalha celebra Dia das Mães com amigas em Vitória; veja fotos

A designer de joias comemorou a data nesta quinta-feira (28), no Clericot Café, na Curva da Jurema

Públicado em 

30 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sandra Matias, Emar Batalha e Suely Matias
Sandra Matias, Emar Batalha e Suely Matias Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de dois anos sem realizar seu tradicional almoço do Dia das Mães devido à pandemia, Emar Batalha reuniu amigas nesta quinta-feira (28), no Clericot Café, na Curva da Jurema, para comemorar a data. A tarde festiva contou com apresentação de nova coleção em mesa decorada pela designer Bruna Medeiros. Confira quem prestigiou o encontro na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Dalva, Andréia e Liege Carone
Dalva, Andréia e Liege Carone Crédito: Mônica Zorzanelli
Judith Ottoni e Zezé Mansur
Judith Ottoni e Zezé Mansur Crédito: Mônica Zorzanelli
Rubia e Valéria Dias Lopes
Rubia e Valéria Dias Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli
Gracinha Machado, Simoni Balarini e Ivana Ruy
Gracinha Machado, Simoni Balarini e Ivana Ruy Crédito: Mônica Zorzanelli

Almoço de Dia das Mães de Emar Batalha

É CAPIXABA!

Pela primeira vez, um capixaba foi eleito presidente de uma comissão especial na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nacional. O advogado Alencar Ferrugini conquistou a prestigiada cadeira na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB. Ele é especialista na área, com 19 anos de experiência, além de ser conselheiro da OAB-ES e presidente da Comissão de Orçamento e Contas, também da OAB-ES.

MÊS DAS MÃES

Juliana Modenese e sua Maria estampam a campanha do Dia das Mães do Shopping Praia da Costa.
Juliana Modenese e sua Maria estampam a campanha do Dia das Mães do Shopping Praia da Costa. Crédito: Divulgação

EXAGERADO DE CARTEIRINHA

 Para quem não perde a oportunidade de comprar roupas de grife e ao mesmo tempo quer economizar, o Exagerado – maior evento de varejo do Brasil - é a oportunidade que faltava. Para ficar ainda mais VIP, o Exagerado de Carteirinha volta com novidades na edição deste ano. Quem é um Exagerado de Carteirinha terá a chance de conferir a feira um dia antes de sua abertura oficial, no dia 11 de maio, podendo visitar todos os stands em primeira mão, numa noite super exclusiva que vai acontecer das 17 às 22 horas. Além disso, com a credencial, é possível entrar todos os dias no outlet uma hora antes do horário de abertura e fazer as compras sem ficar na fila de espera.  O Exagerado será realizado entre os dias 12 e 15 de maio e também entre 19 e 22 de maio, no Pavilhão de Carapina, Serra, sempre das 10h às 22h. Mas atenção: para ser um Exagerado de Carteirinha é preciso fazer parte de uma lista VIP, criada com indicações de quem já tem o passaporte do consumo. 

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

A arquiteta Léa Braun foi uma das convidadas de Cláudia Júdice Folador para um noite de degustação de vinhos na Wine Bistrô da Praia do Canto, na última terça-feira.
A arquiteta Léa Braun foi uma das convidadas de Cláudia Júdice Folador para um noite de degustação de vinhos Crédito: Ana Luiza Velasco

RR NEWS

Christina Abelha e Luiz Paulo de Oliveira Santos dizem sim-sim no próximo dia 28 de maio. 
Jackie Campos é quem assina o tradicional ensaio fotográfico em homenagem às mães promovido por Claudia Scarton, neste sábado (30) e na segunda (02). 
Flavio Tongo e Leonardo Mello,  da nossa Bitável Tecnologia, estão em Joinville participando do Demoday para Software de Ferramentarias, após validarem a Prova Conceito e serem selecionados entre 80 empresas brasileiras.
A cachaça capixaba Princesa Isabel, de Adão Cellia e Pedro Cellia,  integrar a carta de bebidas do Boteco Boa Praça,  recém-inaugurado na Praia do Canto. 
Camila Menezes leva para Mata da Praia um lançamento imobiliário que promete muitas novidades para a região. Com apartamentos lofts, de um e dois quartos, o Alameda25 foi pensado com uma área de lazer que inclui itens alinhados às novas tendências de mercado e de comportamento das famílias. Além de piscina, lounge, salão de festa, fitness e brinquedoteca, o empreendimento terá espaço de coworking, área para recebimento de delivery com armazenamento de compras refrigeradas e uma horta comunitária.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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