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Renata Rasseli

Aeroporto de Vitória lança nova marca e projeto imobiliário; veja fotos

Evento contou com a  participação do  suíço Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, e de Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini e da vice-governadora, Jacqueline Moraes, nesta quarta-feira (27)

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

28 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tobias Market, Lorenzo Pazolini, Jacqueline Moraes e Ricardo Gesse
Tobias Market, Lorenzo Pazolini, Jacqueline Moraes e Ricardo Gesse Crédito: Mônica Zorzanelli
O Aeroporto de Vitória ganhou nova marca (ver vídeo abaixo) . A novidade foi anunciada em evento nesta quarta-feira (27), quando A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto,  apresentou o projeto imobiliário da região
O evento contou com a presença do executivo suíço Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, de Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil; do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e da vice-governadora, Jacqueline Moraes, além de empresários e outras autoridades.
A concessionária do Aeroporto de Vitória tem planos de construir uma verdadeira cidade nos terrenos vazios que fazem parte da área do terminal. Além de shopping center, centro de convenção e hotéis, a proposta é instalar campi de faculdades, unidades de escolas, parque urbano com lago, atacarejo, hospital, área de esportes e pontos gastronômicos com bares e restaurantes.
Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Ricardo Gesse e Tobias Market
Ricardo Gesse e Tobias Market Crédito: Mônica Zorzanelli
Luiz Claudio Lobo, Fernando Castro, Tadeu Marianelli e Nelson Saldanha
Luiz Claudio Lobo, Fernando Castro, Tadeu Marianelli e Nelson Saldanha Crédito: Mônica Zorzanelli
Rachel Freixo, Leila Martins, Jacqueline Moraes, Tamara Oliveira, Renata Rasseli e Cris Vieira
Rachel Freixo, Leila Martins, Jacqueline Moraes, Tamara Oliveira, Renata Rasseli e Lenise Loureiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcelo Castanho, Anibal Abreu e Fabiano Braun
Marcelo Castanho, Anibal Abreu e Fabiano Braun Crédito: Mônica Zorzanelli
Guto e Ricardo Vieira
Guto e Ricardo Vieira Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento da nova marca do Aeroporto de Vitória

RR NEWS

Dorion Soares convida para almoço em comemoração ao Dia das Mães e apresentação das novas criações de joias, no dia 3 de maio, no Taj Home Resort.
Enza Camata convida para a inauguração Cool Like Mama, grife infantil de 6 meses a 6 anos, nesta quinta-feira (28), no Shopping Triângulo, na Praia do Canto. 
Barbara e Brendo Bremenkamp convidam para a inauguração da nova loja da Casa do Serralheiro, na segunda-feira (02), na Rodovia do Sol, bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.
A farmacêutica Raigna Vasconcelos participará como convidada da pós-graduação de Nutrologia da Emescam, em Vitória, de 8h às 18h, coordenada pelo nutrólogo e cirurgião-geral, Roger Bongestab, nos dias 29 e 30.
Nossa empresária Cíntia Dutra, da Unimport, está em São Paulo para uma reunião de negócios com a equipe MCF, empresa do Carlos Ferreirinha, especialista em gestão de luxo, e Ricardo Nunes Eletro, fundador da Ricardo Eletro. Também estará presente na "Casa Moda" para ver as tendências de moda e trazer para o verão da Share. 
os casais Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa com Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo
Os casais Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa com Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Divulgação
O empresário Rodrigo e sua esposa Joana Barbosa receberam em sua residência, para um jantar intimista, o casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Durante a visita ao Estado, o cantor aproveitou para conhecer o apartamento decorado do Taj Home Resort, onde ele recentemente adquiriu uma unidade.
Hugo Cibien estará na pista do campeonato Império Endurance Brasil 2022 neste sábado (30), no autódromo de Goiânia e disputará com grandes nomes, como Max Wilson, Allam Khodair, Caca Bueno, Rafael Suzuki, e com grandes marcas, entre elas Mclaren, Porsche, Mercedes, Ferrari e Ford.
Thiago Abreu e Edgar Ueda, ícone do mercado imobiliário nacional
Thiago Abreu e Edgar Ueda, ícone do mercado imobiliário nacional, que chega a  Vitória para selar uma fusão com a ImobiGroup. Edgar Ueda é CEO da Neximobi, a maior licenciadora de inteligência imobiliária do país Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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