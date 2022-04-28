Aeroporto de Vitória lança nova marca e projeto imobiliário; veja fotos

Tobias Market, Lorenzo Pazolini, Jacqueline Moraes e Ricardo Gesse Crédito: Mônica Zorzanelli

O Aeroporto de Vitória ganhou nova marca (ver vídeo abaixo) . A novidade foi anunciada em evento nesta quarta-feira (27), quando A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, apresentou o projeto imobiliário da região

O evento contou com a presença do executivo suíço Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, de Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil; do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e da vice-governadora, Jacqueline Moraes, além de empresários e outras autoridades.

A concessionária do Aeroporto de Vitória tem planos de construir uma verdadeira cidade nos terrenos vazios que fazem parte da área do terminal. Além de shopping center, centro de convenção e hotéis, a proposta é instalar campi de faculdades, unidades de escolas, parque urbano com lago, atacarejo, hospital, área de esportes e pontos gastronômicos com bares e restaurantes.

Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Ricardo Gesse e Tobias Market Crédito: Mônica Zorzanelli

Luiz Claudio Lobo, Fernando Castro, Tadeu Marianelli e Nelson Saldanha Crédito: Mônica Zorzanelli

Rachel Freixo, Leila Martins, Jacqueline Moraes, Tamara Oliveira, Renata Rasseli e Lenise Loureiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcelo Castanho, Anibal Abreu e Fabiano Braun Crédito: Mônica Zorzanelli

Guto e Ricardo Vieira Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento da nova marca do Aeroporto de Vitória

RR NEWS

Dorion Soares convida para almoço em comemoração ao Dia das Mães e apresentação das novas criações de joias, no dia 3 de maio, no Taj Home Resort.

Enza Camata convida para a inauguração Cool Like Mama, grife infantil de 6 meses a 6 anos, nesta quinta-feira (28), no Shopping Triângulo, na Praia do Canto.

Barbara e Brendo Bremenkamp convidam para a inauguração da nova loja da Casa do Serralheiro, na segunda-feira (02), na Rodovia do Sol, bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos participará como convidada da pós-graduação de Nutrologia da Emescam, em Vitória, de 8h às 18h, coordenada pelo nutrólogo e cirurgião-geral, Roger Bongestab, nos dias 29 e 30.

Nossa empresária Cíntia Dutra, da Unimport, está em São Paulo para uma reunião de negócios com a equipe MCF, empresa do Carlos Ferreirinha, especialista em gestão de luxo, e Ricardo Nunes Eletro, fundador da Ricardo Eletro. Também estará presente na "Casa Moda" para ver as tendências de moda e trazer para o verão da Share.

Os casais Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa com Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Divulgação

O empresário Rodrigo e sua esposa Joana Barbosa receberam em sua residência, para um jantar intimista, o casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Durante a visita ao Estado, o cantor aproveitou para conhecer o apartamento decorado do Taj Home Resort, onde ele recentemente adquiriu uma unidade.

Hugo Cibien estará na pista do campeonato Império Endurance Brasil 2022 neste sábado (30), no autódromo de Goiânia e disputará com grandes nomes, como Max Wilson, Allam Khodair, Caca Bueno, Rafael Suzuki, e com grandes marcas, entre elas Mclaren, Porsche, Mercedes, Ferrari e Ford.