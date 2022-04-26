Anamaria Castro comemora 14 anos com festa na Ilha do Boi

Giuliano, Julianna, a aniversariante Anamaria Castro e Giuliano Castro: em noite de parabéns pra você! Crédito: Cloves Louzada

Queridinha de RR, Anamaria Castro celebrou 14 anos, ao lado dos pais Julianna e Giuliano Castro e do irmão Giuliano, na noite de sexta-feira (22), na Ilha do Boi, em Vitória. A aniversariante recebeu amigos da escola ao som do DJ Bero Costa e do grupo LeqSamba. Naldo Almeida assinou o décor da noite. Confira as fotos na galeria de Cloves Louzada.

Anamaria Castro e os avós Anamaria e Sérgio Rogério Castro Crédito: Cloves Louzada

Anamaria Castro e o DJ Bero Costa Crédito: Cloves Louzada

Sérgio, Anamaria Castro, Giuliano, Giuliano Filho e Léo de Castro Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de 14 anos de Anamaria Castro Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de 14 anos de Anamaria Castro

0 Crédito: 0 Valor Investimentos discute futuro da economia A Valor Investimentos promove nesta quinta-feira (28), a partir das 8h, em Vitória (ES), o Valor Talks, encontro inédito com os principais especialistas políticos e econômicos país para discutir as estratégias e os próximos passos para a nossa economia. O evento reunirá Paulo Gama, analista político na XP Investimentos; Júlio Fernandes, sócio e gestor multimercados macro na XP Gestão; Teco Medina, apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente” da CBN; Pedro Jobim; economista-chefe e sócio fundador da Legacy Capital; Dyane Oliveira, vice-presidente comercial e responsável pelo relacionamento com investidores do J.P. Morgan Asset Management; e Bruno Cordeiro, sócio e gestor da Kapitalo Investimentos. “Acreditamos que conexões geram grandes transformações e que por meio de soluções financeiras, podemos melhorar a vida das pessoas. Para isso, reuniremos grandes especialistas num cenário inédito e imersivo. Com a expectativa de incertezas políticas, econômicas e externas, teremos decisões cruciais ao longo do ano para o país e o mundo. Entender suas possíveis consequências será fundamental para o futuro dos investimentos”, diz Paulo Henrique Correa, sócio-fundador e CEO da Valor. O evento será híbrido, com capacidade para 120 convidados no formato presencial e 500 pessoas ao vivo via plataforma exclusiva.

Conteúdo de Marca

COLEÇÃO INSPIRADA NO LITORAL CAPIXABA

A equipe de bodyboarders NXF, desbravadores da Avalanche, uma recém descoberta onda no Espírito Santo, que está atraindo surfistas do mundo inteiro, lançou neste mês a sua primeira coleção de NFTs.

NFTs ou “Non Fungible Tokens” são tokens digitais com certificado de autenticidade, ou seja, uma “propriedade” individual e única que pode ser adquirida através da Internet. Os NFTs podem ter diversas finalidades como acesso exclusivo a eventos e produtos, coleção e itens digitais únicos.

O grupo selecionou uma variedade de fotos, feitas nas bancadas da costa capixaba, para expor a sua visão do esporte aquático no Espírito Santo. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Diego Silva.

A iniciativa visa levantar fundos para custear a logística da equipe na busca por ondas grandes pelo litoral capixaba, como mencionado por Bernardo Nassar, integrante do grupo: “Os NFTs são uma tendência mundial, especialmente entre os esportistas, os times e as marcas. E, desta vez, estamos lançando uma coleção que ressalta a realidade capixaba.”

FERIADO

Gustavo e Ludmyla Batista: na plateia do Bloco Vai Safadão, em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

JOVENS MÚSICOS

Jovens moradores da periferia da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo terão a oportunidade de participar do Formemus 2022, evento que aborda temas relevantes do mercado da música. As inscrições para participar da seleção seguem até 25 de abril e são direcionadas a jovens de 15 a 25 anos, que tenham relação com a música, seja como estudante, músico, produtor ou técnico. O Formemus 2020 acontece entre os dias 18 e 21 de maio, na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória, e a participação dos jovens é para os dias 19, 20 e 21 de maio.

Segundo Daniel Morelo, um dos idealizadores e curadores do projeto, “o Formemus acredita no protagonismo do jovem e traz pelo segundo ano essa oportunidade de participação, integração e conhecimento”.

GUARAPARI

Guilherme Stelzer e Kivia Bastos: no show de Wesley Safadão Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Save the date! Hinglyd Fonseca vai comemorar aniversário no próximo dia 6 de julho, em noite "only for women", no Balthazar, Praia do Canto. Estaremos lá!

A dermatologista capixaba Irene Baldi foi reconhecida nacionalmente como uma profissional Masterinjector em procedimentos com bioestimuladores de colágeno Sculptra pela empresa multinacional Galderma Aesthetics, que tem filial em São Paulo. “Esse presente me faz pensar em duas coisas, gratidão pela confiança que todos tem em meu trabalho e certeza da escolha em minha profissão”, disse a médica.

Ariosto Santos trouxe para o Estado uma nova tecnologia chamada Inmod BodyTite, uma plataforma multifacetada desenvolvida em Israel que traz a possibilidade de tratamento da flacidez facial e corporal com técnica minimamente invasiva. O aparelho tem quatro ponteiras sendo uma delas o Morpheus8 que trabalha com a mais avançada tecnologia de radiofrequência fracionada, permitindo aos cirurgiões, combinar em um único tratamento profundidades diferentes a fim de atingirem diversas camadas da pele, remodelando o colágeno no rosto e no corpo.