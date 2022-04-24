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Renata Rasseli

Eliana Belesa comemora 80 anos com festa em família em Vitória

A festa intimista reuniu as filhas,  Taiza,  Georgia e Elissa e amigos em final de tarde da quarta-feira (20)

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 02:15

Públicado em 

24 abr 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa
Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa Crédito: Mônica Zorzanelli
Eliana Belesa ganhou comemoração intimista para celebrar 80 anos, nesta quarta-feira (20), em Vitória. Após a festa, organizada pelas filhas Taiza, Elissa e Geórgia, a aniversariante foi curtir o feriadão em Corumbau, na Bahia. Confira os cliques do encontro festivo na galeria de Mônica Zorzanelli.
Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa
Eliana Belesa e as filhas Geórgia, Elissa e Taiza Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa
Anginha Buaiz e  Eliana Belesa Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa
Taiza Belesa Ammar, Leo Carvalho, João Manoel e Bruno Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Eliana Belesa

LÍDERES CAPIXABAS

O ciclo de autoformação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), o IBEF Academy, firmou parceria com o Be Leader, iniciativa do Espírito Santo em Ação que conecta institutos e cria uma rede de conhecimento para líderes capixabas. "Essa é uma aliança muito relevante e certamente trará novos interessados para o processo seletivo do nosso ciclo. Buscamos jovens que queiram melhorar o ecossistema econômico e financeiro capixaba por meio de uma autoformação, contribuindo nos temas sobre economia, finanças e negócios através de estudos de livros, palestras, debates, entre outros", comenta Gabriel Meira, diretor do IBEF Academy.

QUERIDAS DE RR

Renata França e Letícia Salgado
Renata França e Letícia Salgado: em evento de beach tênis em Vitória Crédito: Divulgação

DOMINGOS MARTINS NO TOPO

Entre as cidades de montanhas do Espírito Santo, o município de Domingos Martins foi o que obteve a melhor classificação no novo Mapa do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo. A cidade recebeu a nota B. A classificação norteia as ações do governo sobre as políticas públicas do setor. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), Nerleo Caus, avalia que a pontuação é positiva pois gera mais responsabilidade aos agentes públicos. “Essa pontuação gera mais responsabilidade para o município, para os agentes públicos, de investir mais em estradas, telefonia, infraestrutura, saúde, de investir mais. Eu fico muito satisfeito de saber que Domingos Martins está pontuando, e eu sigo reforçando que o município deve receber os investimentos e aporte para cassinos - caso a legislação passe no Congresso Nacional”, destacou.

ENCONTRO

Eduardo Gasperazzo, Rodrigo Barbosa, Marcelo Paim, Gustavo Rezende, Eduardo Reis
Eduardo Gasperazzo, Rodrigo Barbosa, Marcelo Paim, Gustavo Rezende, Eduardo Reis: encontro na Praia da Costa Crédito: Cloves Louzada

SINDIPLAST NA ALEMANHA

Depois de participarem da Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico (Interplast) 2022, realizada no início de abril, os associados do SindiplastES já planejam voos ainda mais distantes: a K 2022, a feira líder mundial de plástico e borracha que acontece em Dusseldorf na Alemanha, entre os dias 19 a 26 de outubro.
Com mais de três mil expositores, a K será também a plataforma ideal de negócios e contatos. Os líderes capixabas no segmento estão de olho no que há de novidade no mundo que garanta a qualidade dos produtos plásticos oferecidos pela indústria no Espírito Santo e ao mesmo tempo garantam a sustentabilidade e promovam a economia circular.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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