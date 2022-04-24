Eliana Belesa comemora 80 anos com festa em família em Vitória

Aniversário de 80 anos de Eliana Belesa Crédito: Mônica Zorzanelli

Eliana Belesa ganhou comemoração intimista para celebrar 80 anos, nesta quarta-feira (20), em Vitória. Após a festa, organizada pelas filhas Taiza, Elissa e Geórgia, a aniversariante foi curtir o feriadão em Corumbau, na Bahia. Confira os cliques do encontro festivo na galeria de Mônica Zorzanelli.

Eliana Belesa e as filhas Geórgia, Elissa e Taiza Crédito: Mônica Zorzanelli

Anginha Buaiz e Eliana Belesa Crédito: Mônica Zorzanelli

Taiza Belesa Ammar, Leo Carvalho, João Manoel e Bruno Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Eliana Belesa

LÍDERES CAPIXABAS

O ciclo de autoformação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), o IBEF Academy, firmou parceria com o Be Leader, iniciativa do Espírito Santo em Ação que conecta institutos e cria uma rede de conhecimento para líderes capixabas. "Essa é uma aliança muito relevante e certamente trará novos interessados para o processo seletivo do nosso ciclo. Buscamos jovens que queiram melhorar o ecossistema econômico e financeiro capixaba por meio de uma autoformação, contribuindo nos temas sobre economia, finanças e negócios através de estudos de livros, palestras, debates, entre outros", comenta Gabriel Meira, diretor do IBEF Academy.

QUERIDAS DE RR

Renata França e Letícia Salgado: em evento de beach tênis em Vitória Crédito: Divulgação

DOMINGOS MARTINS NO TOPO

Entre as cidades de montanhas do Espírito Santo, o município de Domingos Martins foi o que obteve a melhor classificação no novo Mapa do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo. A cidade recebeu a nota B. A classificação norteia as ações do governo sobre as políticas públicas do setor. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), Nerleo Caus, avalia que a pontuação é positiva pois gera mais responsabilidade aos agentes públicos. “Essa pontuação gera mais responsabilidade para o município, para os agentes públicos, de investir mais em estradas, telefonia, infraestrutura, saúde, de investir mais. Eu fico muito satisfeito de saber que Domingos Martins está pontuando, e eu sigo reforçando que o município deve receber os investimentos e aporte para cassinos - caso a legislação passe no Congresso Nacional”, destacou.

ENCONTRO

Eduardo Gasperazzo, Rodrigo Barbosa, Marcelo Paim, Gustavo Rezende, Eduardo Reis: encontro na Praia da Costa Crédito: Cloves Louzada

SINDIPLAST NA ALEMANHA

Depois de participarem da Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico (Interplast) 2022, realizada no início de abril, os associados do SindiplastES já planejam voos ainda mais distantes: a K 2022, a feira líder mundial de plástico e borracha que acontece em Dusseldorf na Alemanha, entre os dias 19 a 26 de outubro.