Eliana Belesa comemora 80 anos com festa em família em Vitória

Eliana Belesa ganhou comemoração intimista para celebrar 80 anos, nesta quarta-feira (20), em Vitória. Após a festa, organizada pelas filhas Taiza, Elissa e Geórgia, a aniversariante foi curtir o feriadão em Corumbau, na Bahia. Confira os cliques do encontro festivo na galeria de Mônica Zorzanelli.
Aniversário de Eliana Belesa
LÍDERES CAPIXABAS
O ciclo de autoformação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), o IBEF Academy, firmou parceria com o Be Leader, iniciativa do Espírito Santo em Ação que conecta institutos e cria uma rede de conhecimento para líderes capixabas. "Essa é uma aliança muito relevante e certamente trará novos interessados para o processo seletivo do nosso ciclo. Buscamos jovens que queiram melhorar o ecossistema econômico e financeiro capixaba por meio de uma autoformação, contribuindo nos temas sobre economia, finanças e negócios através de estudos de livros, palestras, debates, entre outros", comenta Gabriel Meira, diretor do IBEF Academy.
QUERIDAS DE RR
DOMINGOS MARTINS NO TOPO
Entre as cidades de montanhas do Espírito Santo, o município de Domingos Martins foi o que obteve a melhor classificação no novo Mapa do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo. A cidade recebeu a nota B. A classificação norteia as ações do governo sobre as políticas públicas do setor. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), Nerleo Caus, avalia que a pontuação é positiva pois gera mais responsabilidade aos agentes públicos. “Essa pontuação gera mais responsabilidade para o município, para os agentes públicos, de investir mais em estradas, telefonia, infraestrutura, saúde, de investir mais. Eu fico muito satisfeito de saber que Domingos Martins está pontuando, e eu sigo reforçando que o município deve receber os investimentos e aporte para cassinos - caso a legislação passe no Congresso Nacional”, destacou.
ENCONTRO
SINDIPLAST NA ALEMANHA
Depois de participarem da Feira e Congresso de Integração da Tecnologia do Plástico (Interplast) 2022, realizada no início de abril, os associados do SindiplastES já planejam voos ainda mais distantes: a K 2022, a feira líder mundial de plástico e borracha que acontece em Dusseldorf na Alemanha, entre os dias 19 a 26 de outubro.
Com mais de três mil expositores, a K será também a plataforma ideal de negócios e contatos. Os líderes capixabas no segmento estão de olho no que há de novidade no mundo que garanta a qualidade dos produtos plásticos oferecidos pela indústria no Espírito Santo e ao mesmo tempo garantam a sustentabilidade e promovam a economia circular.