Kaiky Plaster comemora aniversário na Orla de Camburi; veja fotos

Kaiky Plaster festejou aniversário na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Ferveu o b-day do RP Kaiky Plaster, nesta quarta-feira (20), véspera de feriado, na Praia de Camburi, em Vitória. Com o tema K Island, a festa movimentou o Barlavento com convidados com dress code branco. A noite pé na areia contou com mesa de antepastos de Edna Jabour e show da banda de axé Marcus Rauta e apresentação da DJ Pri Spamer. O aniversariante vestiu joias by Emar Batalha e a produção ficou a cargo de Ricardo Silveira. Confira as fotos do aniversário na galeria de Arthur Louzada.

Ohanna Sgaria e Tamara Raizer Crédito: Arthur Louzada

Laura Lorenzoni, Taiana Paste e Paula Pretti Crédito: Arthur Louzada

Camila Baptista e Mariah Frizzera Crédito: Arthur Louzada

Bernardo Dietze e Estefania Milanez Crédito: Arthur Louzada

Dudu Altoé e Ricardo Silveira Crédito: Arthur Louzada

Aniversário de Kaiky Plaster no Barlavento

AGENTES DO BEM DENTRO E FORA DA ESCOLA

Estimular a convivência saudável, o companheirismo e o diálogo entre alunos do início do ensino fundamental – crianças na faixa de sete anos – é o objetivo do projeto “Agentes do Bem”, desenvolvido pela Escola Monteiro. Psicopedagoga da instituição, Tatiani Svacina explica que a ideia surgiu na assembleia que é realizada regularmente em todas as turmas como forma de dar voz aos alunos.

Depois da discussão em grupo, a turminha colocou a mão na massa e confeccionou bottons no Espaço Maker da escola. Agora, carregam o título de agentes do bem dentro da Monteiro, mudando comportamento, posturas e contribuindo para difundir no ambiente escolar e fora dele uma cultura em que o respeito, a troca e a escuta prevalecem. Já há pais observando a mudança em casa.

SHOW

Lorena Torres, Dayenne Cabral, Laís Mazioli, Alice Valadares, Lorrayni Freitas: na plateia de Ludmilla e Israel & Rodolfo. Crédito: Levi Mori

RR NEWS

Depois de conquistar o terceiro lugar no ranking de melhores aeroportos do país, a Zurich Airport Brasil irá reunir autoridades, empresários e formadores de opinião de diversos setores do Estado do Espírito Santo para apresentar os avanços do Aeroporto de Vitória, no próximo dia 27, às 11h. O evento contará com a presença do executivo suíço Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, e de Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Gorete Thorey convida para a apresentação da Coleção Empíricos, do ourives Miguel Paradella, nos dias 27 e 28 de abril, na Galeria Via Thorey.

As inscrições para a seleção de curtas e longas-metragens que serão exibidos no 29º Festival de Cinema de Vitória seguem até o dia 29 de abril, às 23h59 (horário de Brasília) pelo site do festival www.festivaldevitoria.com.br, informa a diretora Lucia Caus.