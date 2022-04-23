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Renata Rasseli

Kaiky Plaster comemora aniversário na Orla de Camburi; veja fotos

Famoso RP da Ilha reuniu amigos na K Island, nesta quarta-feira (20), na praia do Barlavento, em Vitória, com dress code branco

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 02:15

Públicado em 

23 abr 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Kaiky Plaster
Kaiky Plaster festejou aniversário na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Arthur Louzada
Ferveu o b-day do RP Kaiky Plaster, nesta quarta-feira (20), véspera de feriado, na Praia de Camburi, em Vitória. Com o tema K Island, a festa movimentou o Barlavento com convidados com dress code branco. A noite pé na areia contou com mesa de antepastos de Edna Jabour e show da banda de axé Marcus Rauta e apresentação da  DJ Pri Spamer. O aniversariante vestiu joias by Emar Batalha e a produção ficou a cargo de Ricardo Silveira. Confira as fotos do aniversário na galeria de Arthur Louzada. 
Aniversário de Kaiky Plaster
Ohanna Sgaria e Tamara Raizer Crédito: Arthur Louzada
Laura Lorenzoni,Taiana Paste e Paula Pretti
Laura Lorenzoni, Taiana Paste e Paula Pretti Crédito: Arthur Louzada
Camila Baptista e Mariah Frizzera
Camila Baptista e Mariah Frizzera Crédito: Arthur Louzada
ernardo Dietze,Estefania Milanez
Bernardo Dietze e Estefania Milanez Crédito: Arthur Louzada
Aniversário de Kaiky Plaster
Dudu Altoé e Ricardo Silveira Crédito: Arthur Louzada

Aniversário de Kaiky Plaster no Barlavento

AGENTES DO BEM DENTRO E FORA DA ESCOLA

Estimular a convivência saudável, o companheirismo e o diálogo entre alunos do início do ensino fundamental – crianças na faixa de sete anos – é o objetivo do projeto “Agentes do Bem”, desenvolvido pela Escola Monteiro. Psicopedagoga da instituição, Tatiani Svacina explica que a ideia surgiu na assembleia que é realizada regularmente em todas as turmas como forma de dar voz aos alunos.
Depois da discussão em grupo, a turminha colocou a mão na massa e confeccionou bottons no Espaço Maker da escola. Agora, carregam o título de agentes do bem dentro da Monteiro, mudando comportamento, posturas e contribuindo para difundir no ambiente escolar e fora dele uma cultura em que o respeito, a troca e a escuta prevalecem. Já há pais observando a mudança em casa.

SHOW

Lorena Torres, Dayenne Cabral, Laís Mazioli, Alice Valadares, Lorrayni Freitas
Lorena Torres, Dayenne Cabral, Laís Mazioli, Alice Valadares, Lorrayni Freitas: na plateia de Ludmilla e Israel & Rodolfo. Crédito: Levi Mori

RR NEWS

Depois de conquistar o terceiro lugar no ranking de melhores aeroportos do país, a Zurich Airport Brasil irá reunir autoridades, empresários e formadores de opinião de diversos setores do Estado do Espírito Santo para apresentar os avanços do Aeroporto de Vitória, no próximo dia 27, às 11h. O evento contará com a presença do executivo suíço Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, e de Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil. 
Gorete Thorey convida para a apresentação da Coleção Empíricos, do ourives Miguel Paradella, nos dias 27 e 28 de abril, na Galeria Via Thorey. 
As inscrições para a seleção de curtas e longas-metragens que serão exibidos no 29º Festival de Cinema de Vitória seguem até o dia 29 de abril, às 23h59 (horário de Brasília) pelo site do festival www.festivaldevitoria.com.br, informa a diretora Lucia Caus.
Karina Mazzini e Rubia Galvão
Karina Mazzini e Rubia Galvão: queridas de RR curtindo o feriadão em Pedra Azul Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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