Veja quem prestigiou a inauguração de novo bar famoso em Vitória

Arthur Nery, Alessandro Ávila e Flavio Sarahyba: os proprietários da nova casa da Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Ferveu a inauguração do Boteco Boa Praça, a primeira casa do famoso bar fora do eixo Rio-São Paulo , nesta quarta-feira (27), na Praia do Canto. Cerca de 500 pessoas circularam pelo point que promete ser novo hot spot do happy da Ilha, no endereço onde foi a antiga Cachaçaria e mais recentemente, o Bullys.

Descolado, cool, com uma grande área de 565m² dividida em ambientes integrados, a casa conta com música boa ao vivo, ampla carta de bebidas e boa gastronomia. A nova casa faz parte Grupo Alife-Nino, conhecida pelos bares Tatu Bola, Eu Tu Eles e Boa Praça, e a Famiglia Nino, entre eles Nino Cucina e Madame Suzette.

A decoração segue um conceito colonial, com janelas coloridas, lustres feitos de engradados de cerveja e objetos de antiguidade, ciclovia suspensa e um trabalho de colagens de folhas feito pelo artista Gustavo Amaral. A tradicional fonte de água, já conhecida pelas demais unidades, também marca presença no ambiente.

Confira quem prestigiou a inauguração na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Renata Vervloet e Gustavo Hertel Crédito: Mônica Zorzanelli

Bianca Cangini e Luciano Sartorio Crédito: Mônica Zorzanelli

Suellen Mauro, Stella Miranda e Victor Sarcinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

Cid Moura e Rita Camata Crédito: Mônica Zorzanelli

Kaiky Plaster, Dudu Altoé e Anderson Bonella Crédito: Mônica Zorzanelli

Inauguração do Boteco Boa Praça na Praia do Canto

NOVA SEDE, NOVAS ESPECIALIDADES

A Clínica Giane Giro, de dermatologia, terá nova sede e expandirá suas atividades a partir do dia 09 de maio. O espaço contará com uma equipe ampliada e especializada, integrando as áreas de dermatologia, estética, nutrição e ginecologia com o propósito de fazer uma abordagem mais completa dos cuidados com a saúde, beleza e envelhecimento saudável. Entre os integrantes da nova equipe estão as dermatologistas Giane Giro, Rebeca Ruppert e Priscila Barroso; a nutricionista Dalyla Formagine; a ginecologista Alda Libardi, e as fisioterapeutas Amalia Andrade e Thaisa Selvatici. O foco da clínica é oferecer serviços com tecnologia de ponta e melhorar a experiência para seus pacientes, garantindo seu conforto e bem estar e contando com mais espaço para a realização de um atendimento personalizado. Fica no Edifício Work Center, na Enseada do Suá.

CASAMENTO CIVIL

Ana Jessyca Zacaron e Pedro Márcio Malek Brandão celebraram o enlace civil em Vitória e partiram para lua de mel em Londres e Paris. A cerimônia religiosa será em setembro, com recepção na Lareira Up Crédito: Divulgação

ARTE

A cantora Elaine Rowena promete encantar com pocket show especial que fará neste sábado (30), na abertura da exposição internacional de arte Naif “Universo da Alma Ingênua”. O figurino escolhido para a ocasião é uma peça da coleção da anfitriã da mostra, a pintora Angela Gomes: uma saia com uma tela aplicada de uma releitura do Jardim de Monet com elementos brasileiros, como coqueiros e aves. A exposição, que vai reunir obras de 45 artistas de várias partes do mundo, poderá ser visitada a partir do dia 2 de maio, no ateliê da capixaba, em Vitória.

MÊS DAS MÃES

Josi Sirtoli, Vivian Coser, Dorion Soares, Olívia Coser e Tatiana Soares: Vivian e Olivia posaram para a nova campanha de Dia das Mães de DS Crédito: Breno Rodriguez

RR NEWS

Após dois anos de espera, Getulio Azevedo, fundador das Óticas Paris, volta a realizar a tradicional festa para toda a equipe, que será neste domingo, 1º de maio. A intenção é promover um reencontro presencial para os mais de cem colaboradores da empresa. Será uma tarde de muita música e confraternização no Cerimonial Oásis, em Vitória.

O cirurgião plástico Ariosto Santos embarca nesta sexta-feira (29) rumo aos Estados Unidos onde vai mesclar momentos de lazer com visitas técnicas em hospitais de cirurgias plásticas. Nos planos, está agendada a visita ao Massachusetts General Hospital, referência mundial em estudos de tecnologia avançada e queimados.

O CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, viaja na próxima semana para Chupinguaia, em Rondônia, onde vai lançar seu primeiro empreendimento na cidade. Um loteamento com infraestrutura completa, drenagem pluvial, iluminação pública e pavimentação.

A convite da empresária Júlia Loyola, as mulheres empoderadas e também super mães Flávia Gama, Sabrina Matias, Janaina Gurgel, Gabriela Varejão, entre outras, fotografaram com os filhos a nova coleção cápsula da marca de moda feminina ATITÚ chamada ‘Mães de Ouro’. O shooting aconteceu no feriado no estúdio do fotógrafo Chrystian Henrique e toda make ficou por conta do fera Ricardo Silveira e os cabelos pela Fast Escova Vitória. O lançamento oficial com o resultado dessa campanha acontece no próximo domingo, 1º de maio, nas redes sociais e do e-commerce da marca capixaba.