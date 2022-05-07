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Renata Rasseli

Restaurante famoso da Praia do Canto comemora 13 anos em happy hour

As empresárias Gaby e Suely Faiçal receberam amigos e clientes para celebrar o aniversário nesta quinta-feira, em Vitória

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 02:10

Públicado em 

07 mai 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Suely Faiçal, Renato Caleffi e Gaby Faiçal
Suely Faiçal, Renato Caleffi e Gaby Faiçal: em noite de festa na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli
Queridonas de RR, Suely e Gaby Faiçal, mãe e filhareceberam nesta quinta-feira (05) para comemorar os 13 anos do seu D'Bem, na famosa esquina da Joaquim Lírio e a Afonso Claudio, na Praia do Canto. O evento, que reuniu amigos e clientes da casa, marcou o lançamento do  happy hour, com menu assinado pelo chef Renato Caleffi, especialista em cozinha saudável e funcional, de São Paulo. O DJ Bombril comandou as picapes da noite de festa. No próximo sábado (14), a dupla lança o café da manhã da casa. Confira quem prestigiou o happening na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Aline Dias e Giovana Duarte
Aline Dias e Giovana Duarte Crédito: Mônica Zorzanelli
Magali Magalhães e Mônica Haynes
Magali Magalhães e Mônica Haynes Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Kucht, Renato Caleffi e Juarez Campos
Pedro Kucht, Renato Caleffi e Juarez Campos Crédito: Mônica Zorzanelli
Márcio Borges, Gaby Faiçal e Dudu Altoé
Márcio Borges, Gaby Faiçal e Dudu Altoé Crédito: Mônica Zorzanelli
Rafa Ziviani, Julia Zanotelli e Carolina Morgado
Rafa Ziviani, Julia Zanotelli e Carolina Morgado Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de 13 anos do D'Bem

ANIVERSÁRIO

Helvia Abaurre, Dalva Carone e Sonia Abelha
Helvia Abaurre, a aniversariante Dalva Carone e Sonia Abelha: tarde de festa na Aldeia, em Guarapari Crédito: Divulgação

PRESENTES PARA AS MÃES

O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o varejo em termos de faturamento, perdendo apenas para o Natal, e irá movimentar uma cifra próxima de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços em todo o país. Os produtos campeões de venda devem ser as roupas, calçados ou acessórios (44%), perfumes (37%), chocolates (23%) e cosméticos (23%), conforme pesquisa feita pela Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas principais capitais do país. De acordo com o estudo, 75% dos entrevistados pretendem comprar a maioria dos presentes em lojas físicas, enquanto 44% vão preferir a internet. “Com o aumento da cobertura vacinal e a melhora nos números da pandemia, os consumidores se sentem mais seguros para ir às compras presencialmente. Os lojistas devem estar preparados para receber os clientes e garantir as vendas”, destacou o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.

PRÊMIO

FESTIVAL DO REENCONTRO

Uma ótima notícia para os apaixonados por cinema! Do dia 21 até 25 de junho, acontece o 28º Festival de Cinema de Vitória – Reencontro, que será realizado no Centro Cultural Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi, e marca a volta ao formato presencial de um dos mais tradicionais festivais do cinema brasileiro e um dos mais expressivos eventos culturais do Espírito Santo. Depois de dois anos acontecendo em diversas telas on-line, o Festival retorna com uma edição especial: desdobramento da primeira parte do evento, realizado em novembro de 2021. O 28º Festival de Cinema de Vitória – Reencontro conta com o patrocínio do Ministério do Turismo e da ArcelorMittal, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

QUERIDAS DE RR

Carla Buaiz,Fernanda Calvet,Paola Leme,Carolina Jorge
Carla Buaiz, Fernanda Calvet, Paola Leme e Carolina Jorge: em encontro de arte e joias, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Lili e Ricardo Vieira, Marco Aurélio e Roberta Guariento convidam para o brunch de apresentação da residência de campo localizada na Quinta D-20 do Condomínio Villaggio Verdi, no sábado (14), em Domingos Martins. 
Nossa dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD),  Irene Baldi, confirmou presença no maior congresso em procedimentos ao vivo voltado para dermatologistas em São Paulo, o XVII AECD (Atualização e Especialização em Cirurgia Dermatológica, Tecnologias e Rejuvenescimento), de 12 e 15 de maio, em São Paulo.
Juliana Bassul e Rodrigo Kiffer, idealizadores do projeto de canoa havaiana Amar a Vida, voltado para pessoas que passaram pelo câncer, vão competir pela primeira vez no campeonato estadual da modalidade, neste sábado (07). “Na equipe, seremos três mulheres guerreiras, que enfrentaram a doença, e três apoiadores. Contamos com a torcida de todos”, convida a médica.
O cirurgião plástico Humberto Pinto confirmou presença na Primeira Reunião Científica organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional ES (SBCP-ES),  neste sábado (07), no Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto.
Dia 28 de maio é o Dia do Ceramista e para comemorar a data,  nosso Ernane Batista colocou todas as peças de pronta-entrega do seu ateliê com 20% de desconto.
Depois de inspirar o desenvolvimento das agendas escolares do Ensino Fundamental I, o instigante artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher chega ao Museu do Centro Educacional Leonardo da Vinci. O espaço, chamado de Museu da Escola, recebe suas imagens mágicas, repletas de figuras em transformação, efeitos de profundidade, perspectivas e geometria, verdadeiros quebra-cabeças visuais, que exploram espaço, tempo e perspectiva de maneira inusitada, buscando estimular nos alunos a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar. De acordo com a curadora Luciana Biasutti, a escolha do artista deu-se pela sua peculiaridade quanto às suas pesquisas estéticas e matemáticas, as quais abordam, dentre outros, temas que mesclam ciência e arte, em uma observação provocativa dos elementos da natureza. 
AS dermatologistas Ana Carolina Tardin e Isabelli Orletti promovem o Laser Day, especial Dia das Mães, neste sábado (07), na Enseada do Suá.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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Casamento Festa de Aniversário
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