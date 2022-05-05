Dorion Soares recebe amigas para almoço de Dia das Mães em Vila Velha

Olivinha Coser, Dorion Soares, Tatiana Soares e Vivian Coser Crédito: Mônica Zorzanelli

Nosso joalheiro Dorion Soares recebeu amigas, parceiras e clientes nesta terça-feira (03) para comemorar o Dia das Mães, em almoço concorrido no apartamento decorado do Taj Home Resort, em Vila Velha. A campanha da data contou a participação de Olivinha Coser e sua filha Vivian Coser, a mãe do Arthur, que fez participação emocionante no filme. O menu foi assinado pelo chef Hugo Grassi e a decoração por Bruna Medeiros. O anfitrião recebeu ao lado de sua Tatiana e do casal Rodrigo e Joana Barbosa, os proprietários do empreendimento imobiliário. Confira as fotos de quem prestigiou o evento na galeria de Mônica Zorzanelli.

Ana Clark, Gigi Nitz, Marcia Gabriella Mule e Andressa Allen Crédito: Mônica Zorzanelli

Sandra Fonseca, Rubia Dias Lopes, Valeria Dias Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli

Judith Ottoni e Teresa Bedran Crédito: Mônica Zorzanelli

Rodrigo e Joana Barbosa; Tatiana e Dorion Soares Crédito: Mônica Zorzanelli

Zezé Mansur, Lulu Breda e Ianaiá Fontes Crédito: Mônica Zorzanelli

Almoço de Dia das Mães de Dorion Soares

ANIVERSÁRIO

Aline Cesconetto e Anselmo Tozi: celebrando o 1º aniversário de Manoella! Crédito: Bruno Menezes

CAPIXABA NA SUÍÇA

O deputado federal Felipe Rigoni é o único brasileiro convidado para palestrar no maior evento de lideranças do mundo, o St Gallen Symposium, na Suiça. Primeiro parlamentar cego da história do Brasil, Rigoni vai debater sobre a importância da utilização de dados na elaboração de políticas públicas, como forma de redução das desigualdades. O encontro acontece nesta quinta-feira (05) e sexta-feira (06).

Entre os participantes estão o presidente da Suíça, Ignazio Cassis, a vencedora do Nobel da Paz, Maria Ressa, o CEO da Shell, Ben van Beurden e a ex-presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović. O Simpósio também conta com a presença de membros do parlamento Austríaco, Ucraniano, Francês e diversos outros países.

INAUGURAÇÃO

Afonso Favalessa, Jacy Ferreira e Luiza Ferreira França Crédito: Arthur Louzada

RR NEWS

Débora Veronez comemora idade nova nesta sexta-feira (06), às 20h30, no Restaurante Lareira Portuguesa. Vai receber ao lado do seu Patrick Ribeiro. Estaremos lá!

Gaby e Suely Faiçal comemoram 13 anos de seu d'Bem este ano, e apostam em novidades. O restaurante localizado na Praia do Canto agora irá contar também com happy hour e café da manhã. Os cardápios exclusivos foram criados com a consultoria do chef Renato Caleffi.

Célia Nolasco e as filhas Luciana e Fernanda convidam para o café da manhã em homenagem ao Dia das Mães no Sabor da Terra, que completa 30 anos em 2022. Desde 2020, o tradicional encontro estava suspenso por conta da pandemia, mas agora será retomado com força total para os clientes, neste sábado (07), a partir das 9h30.

Carla Letícia Alvarenga Leite, pró-reitora da Faesa, foi convidada a palestrar nesta quinta-feira (05), às 11h, na sétima edição do CRMaker Summit, um evento on-line que debate tecnologia voltada para os processos de instituições de ensino, com participantes de todo o Brasil. Ela irá falar sobre Modelos Acadêmicos para o Sucesso do Aluno, implementados pelo Centro Universitário capixaba num trabalho sustentado nos pilares institucionais do acolhimento, da inovação e do empreendedorismo.

Sueli Muroni preparou um mimo especial para presentear as mães no próximo domingo. A empresária, à frente do Ninho da Roxinha, em Nova Almeida, confeccionou uma geleia artesanal sabor cajá, com o fruto que é cultivado no próprio pomar do espaço.

Ricardo Brum será um dos palestrantes no encontro sobre fusões e aquisições. O advogado e especialista em planejamento societário vai falar sobre as regras para um relacionamento saudável entre sócios e a empresa, além disso, vai abordar aspectos jurídicos relacionados a operações de M&A. O encontro será nesta quinta-feira (05), em Vitória.

Márcio Mendes Mello e Roberta Mello comemoram: a Pharmapele, maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, o qual eles representam no Espírito Santo, acaba de ganhar o selo ABF 2022. É o Selo de Excelência, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), considerado o prêmio mais importante pelo setor de franquias em todo Brasil.

Graduada e especializada em Gestão Estratégica pela FGV e mestra pela FUCAPE Business School, a empresária Tânia Telles profere nesta quinta-feira (05), uma palestra sobre Autoliderança e protagonismo no mundo em transformação, para servidores municipais da prefeitura de Marataízes, pela ESESP – Escola de Serviço Público do Espírito Santo.

Jorge Oliveira e Horacidio Leal Barbosa Filho: na inauguração da Casa de Metal Espaço Cultural, em São Paulo Crédito: Divulgação