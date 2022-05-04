Najla El Aouar e Christian Félix dizem sim-sim em Vila Velha

Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix: sim-sim em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Querida de RR, a arquiteta Najla El Aouar disse sim ao empresário Christian Félix neste domingo (01º), na Igreja da Prainha, em Vila Velha. A recepção foi na casa dos pais da noiva, Nabih e Lilia El Aouar, em Itapoã. Os noivos receberam amigos e familiares, com banquete de cozinha árabe e muito samba. Confira as fotos da festa na galeria de Cloves Louzada.

A noiva Najla El Aouar e as irmãs Lilinha e Sumaya Crédito: Cloves Louzada

A noiva Najla El Aouar e os pais Lilia e Nabih El Aouar Crédito: Cloves Louzada

Os noivos Najla El Aouar e Christian Félix e as madrinhas Crédito: Cloves Louzada

Najla El Aouar e Christian Félix festejaram o casamento ao som de muito samba Crédito: Cloves Louzada

Lilinha, Nabih, Najla, Lilia e Sumaya El Aouar Crédito: Cloves Louzada

CAPIXABA EM LONDRES

Nosso Léo Carrareto participa do Learning Technologies 2022, em Londres, o maior evento de aprendizagem da Europa e um dos maiores do mundo. O evento anual fala das tendências de desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo.

INAUGURAÇÃO

Os casais Frank Herzog e Barbara Bremenkamp, Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese: na inauguração da nova Casa do Serralheiro, em Vila Velha Crédito: Felipe Reis

MODA E MÚSICA

Em parceria com a Andy Models, a Pink Elephant vai promover a Fashion Pink, uma noite de muito glamour, moda e, claro, muita gente bonita e música boa, neste sábado (07). Além da presença de boa parte do cast da agência Andy Models, comandada por Andy Bonella e João Araújo, também conhecido como OLDPLAY, que também comandará as picapes, o evento vai contar ainda com os Djs Tom, Bero Costa e Alec, residente da Casa.

QUERIDOS DE RR

Cícero Ribeiro e Mayka Schneider: na plateia do show de Zé Felipe, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Talita Guimarães Fonseca de Pinho é a primeira mulher eleita presidente da Associação de Moradores da Ilha do Frade para o biênio abril de 2022 a abril de 2024.

Maely Coelho e sua MêdSenior inovaram mais uma vez ao realizar uma live com toda a equipe de corretores e parceiros nos seis estados onde a empresa já tem atuação, em transmissão simultânea. O encontro marcou o lançamento da Universidade Corporativa de Vendas, que oferecerá treinamentos de 12 e 24 meses para o time de mercado. Temas como gestão de tempo, comunicação, foco, autoconhecimento, emoções e administração financeira estão entre as pautas que vão ser abordados por um grupo de super especialistas em uma plataforma exclusiva por meio de áudios e vídeos semanais e concisos.

O designer de interiores Sérgio Palmeira iniciou sua parceria com a diretora da CASACOR ES, Rita Roccio Tristão, em 2006, na 1ª vez da mostra no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha. E volta nesta edição de 2022 para assinar o Living Principal e Varanda, integrados e com vista privilegiada para o Convento da Penha, Baía de Vitória e Terceira Ponte.

Wanessa Surdine Antoniolli recebe nesta quarta-feira (04), em Vila Velha, para o 3º Encontro Divamor, que vai reuni 50 empreendedoras capixabas com o tema "Inteligência Energética".

O advogado tributarista João Paulo Lyra segue para Trancoso, Bahia, para participar do I Congresso Internacional de Direito Tributarista, que acontece entre os dias 4, 5 e 6 de maio, no Teatro L'Occitane. Em pauta, os fundamentos do sistema tributário brasileiro: avanços e retrocessos.

O empresário Hugo Rodrigues promove nos dias 16 e 17 de maio, no restaurante Ugo, Praia da Costa, Vila Velha, o 2º Business Meeting no qual oportunizará, além de novas conexões, estreitamento do relacionamento com dos participantes da Mesa de Negócios.