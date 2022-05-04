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Renata Rasseli

Najla El Aouar e Christian Félix dizem sim-sim em Vila Velha

A arquiteta e o empresário se casaram neste domingo (01°), na Igreja da Prainha, e receberam na casa dos pais da noiva, em Itapoã

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 02:10

Públicado em 

04 mai 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix: sim-sim em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada
Querida de RR, a arquiteta Najla El Aouar disse sim ao empresário Christian Félix neste domingo (01º), na Igreja da Prainha, em Vila Velha. A recepção foi na casa dos pais da noiva, Nabih e Lilia El Aouar, em Itapoã. Os noivos receberam amigos e familiares, com banquete de cozinha árabe e muito samba. Confira as fotos da festa na galeria de Cloves Louzada.
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
A noiva Najla El Aouar e as irmãs Lilinha e Sumaya Crédito: Cloves Louzada
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
A noiva Najla El Aouar e os pais Lilia e Nabih El Aouar Crédito: Cloves Louzada
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
Os noivos Najla El Aouar e Christian Félix e as madrinhas Crédito: Cloves Louzada
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
Najla El Aouar e Christian Félix festejaram o casamento ao som de muito samba Crédito: Cloves Louzada
Casamento de Najla El Aouar e Christian Félix
Lilinha, Nabih,  Najla, Lilia e Sumaya El Aouar Crédito: Cloves Louzada

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INAUGURAÇÃO

Os casais Frank Herzog e Barbara Bremenkamp, Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese na inauguração da nova Casa do Serralheiro, que abriu em Vila Velha.
Os casais Frank Herzog e Barbara Bremenkamp, Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese: na inauguração da nova Casa do Serralheiro, em Vila Velha Crédito: Felipe Reis

MODA E MÚSICA

Em parceria com a Andy Models, a Pink Elephant vai promover a Fashion Pink, uma noite de muito glamour, moda e, claro, muita gente bonita e música boa, neste sábado (07). Além da presença de boa parte do cast da agência Andy Models, comandada por Andy Bonella e João Araújo, também conhecido como OLDPLAY, que também comandará as picapes, o evento vai contar ainda com os Djs Tom, Bero Costa e Alec, residente da Casa.

QUERIDOS DE RR

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Cícero Ribeiro e Mayka Schneider: na plateia do show de Zé Felipe, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Talita Guimarães Fonseca de Pinho é a primeira mulher eleita presidente da Associação de Moradores da Ilha do Frade para o biênio abril de 2022 a abril de 2024. 
Maely Coelho e sua MêdSenior inovaram mais uma vez ao realizar uma live com toda a equipe de corretores e parceiros nos seis estados onde a empresa já tem atuação, em transmissão simultânea. O encontro marcou o lançamento da Universidade Corporativa de Vendas, que oferecerá treinamentos de 12 e 24 meses para o time de mercado. Temas como gestão de tempo, comunicação, foco, autoconhecimento, emoções e administração financeira estão entre as pautas que vão ser abordados por um grupo de super especialistas em uma plataforma exclusiva por meio de áudios e vídeos semanais e concisos.
O designer de interiores Sérgio Palmeira iniciou sua parceria com a diretora da CASACOR ES, Rita Roccio Tristão, em 2006, na 1ª vez da mostra no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha. E volta nesta edição de 2022 para assinar o Living Principal e Varanda, integrados e com vista privilegiada para o Convento da Penha, Baía de Vitória e Terceira Ponte.
Wanessa Surdine Antoniolli recebe nesta quarta-feira (04), em Vila Velha, para o  3º Encontro Divamor, que vai reuni 50 empreendedoras capixabas com o tema "Inteligência Energética". 
O advogado tributarista João Paulo Lyra segue para Trancoso, Bahia, para participar do I Congresso Internacional de Direito Tributarista, que acontece entre os dias 4, 5 e 6 de maio, no Teatro L'Occitane. Em pauta, os fundamentos do sistema tributário brasileiro: avanços e retrocessos.
O empresário Hugo Rodrigues promove nos dias 16 e 17 de maio, no restaurante Ugo, Praia da Costa, Vila Velha, o 2º Business Meeting no qual oportunizará, além de novas conexões, estreitamento do relacionamento com dos participantes da Mesa de Negócios.
Ávila Pedroni Lobo, Nathália Basilio Araujo, Claudio chieppe, Thalles Heleno Guimarães e Bruno Azevedo
Ávila Pedroni Lobo, Nathália Basilio Araujo, Claudio Chieppe, Thalles Heleno Guimarães e Bruno Azevedo: um brinde em Domingos Martins Crédito: Renan Moyses

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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