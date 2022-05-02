Artigos e verbetes sobre o ES estão bombando na Wikipédia

Praia de Camburi, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A quantidade de artigos sobre o Espírito Santo na Wikipédia está aumentando por conta do Wikiconcurso Wiki Loves Espírito Santo, promovido em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado. A surpresa da equipe é a grande quantidade de contribuições na área de Meio Ambiente. A iniciativa visa a melhorar a qualidade das informações sobre o Estado na plataforma, que é referência virtual em buscas.

A lista de artigos prevê a criação de verbetes sobre escolas de samba, o Congo de Roda D'água, praias capixabas e personalidades como Edson Papo Furado, Déborah Sabará e Jace Theodoro.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Cintia Chieppe, Riguel Chieppe e os filhos Lara e Arthur: celebrando no Modéstia às Favas Crédito: Divulgação

CAPIXABA NO BAILE DA VOGUE

Nosso Diego Lemos (foto abaixo) foi o responsável pela produção das atrações do Baile da Vogue, nesta sexta-feira (29), no Copacabana Palace. Cuidou das demandas de Ivete Sangalo, Preta Gil, DJ Valentina Luz, DJ Marlboro e Heavy Baile. O tema da festa foi Brasilidade Fantástica e homenageou a Semana de Arte Moderna de 1922. O capixaba vestiu look da Meninos Rei, que também vestiu Déborah Seco e Ícaro Silva, além de joias de Ivana Izoton.

CAPIXABAS EM ANGRA

Nelson Sabrosa e Mirella Renon (capixaba que mora no Rio) e os nossos Laurentino e Andréia Biccas: final de semana em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

RR NEWS

Gaby e Suely Faiçal convidam para o lançamento do happy hour do d’Bem Com Sua Natureza, marcado para a quinta, 05, às 17h30, ao som do DJ Bombril. O cardápio foi desenvolvido com consultoria do chef paulistano Renato Calefi, que é presença confirmada na data.

Save the date! Brisa Clem vai celebrar 43 primaveras em noite "only for girls" no próximo dia 12 de maio, na Casa da Mãe Joana, na Praia do Canto.

Kamilla e Antônio Benjamin se preparam para comemorar 10 anos de casamento com festão no dia 22 de outubro.

Lu Carreiro e Christina Abelha: celebrando a amizade! Crédito: Mônica Zorzanelli

Vai ser no almoço especial do Dia das Mães, oferecido pelo designer de joias Dorion Soares, nesta terça-feira (03), no estande do apartamento decorado do Taj Home Resort, que o joalheiro mostrará em primeira mão uma prévia de suas novas criações. O evento vai contar com a gastronomia autoral do Chef Hugo Grassi e decoração com arranjos florais de Bruna Medeiros. Na ocasião o designer vai apresentar para suas clientes e futuras moradoras do empreendimento, em primeira mão, as joias que estarão na próxima edição da Couture, a partir de 8 de junho no imponente Win, em Las Vegas. São criações repletas de gemas coloridas, entre elas Esmeraldas, Tanzanitas, Rubelitas, as raríssimas Paraíbas e diamantes.

Gorete Thorey convida para a abertura da exposição "Sopros Convergentes" nesta quarta (04), que reúne artistas do Brasil e exterior, cada um com sua arte e poética, apresentando fotografia, pintura e escultura.