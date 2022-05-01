Gorete Thorey apresenta coleção de joias inspiradas em obras de arte

Gorete Thorey e Miguel Paradella: na exposição "Empíricos", em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Nossa galeria Gorete Thorey lançou o desafio para o joalheiro Miguel Paradella para criar uma coleção exclusiva de joias inspirada nos movimentos da arte. O resultado está na coleção "Empíricos", com criações inspiradas no modernismo, neoconcretismo e na artista contemporânea Erica Kaminishi. O trabalho foi apresentado para convidados, nos dias 27 e 28 de abril, na Via Thorey Galeria. Confira quem prestigiou o evento na galeria de Mônica Zorzanelli.

Marcia Flores, Maria Tereza Nader, Gorete Thorey, Celia Colodette Crédito: Mônica Zorzanelli

Monica Paes, Marina Duarte e Luana Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Miguel e Beatriz Paradella Crédito: Mônica Zorzanelli

Apresentação da coleção Empíricos de Miguel Paradella

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADOR

Pesquisa inédita realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida revela informações sobre uma realidade cada vez mais presente na vida dos brasileiros com o envelhecimento populacional: a importância e a necessidade de se ter um cuidador de idosos.

Os dados revelados pela pesquisa demonstram que a maior parte dos cuidadores não tem formação profissional e são membros da família. Além disso, 60% deles têm a partir de 50 anos, sendo que 27% desses têm mais de 60 anos.

A maioria não teve acesso a cursos na área de saúde, suporte emocional ou orientação técnica, informação que caminha na contramão do que busca a equipe de Maely Coelho, na MêdSenior. “Trabalhos com envelhecimento saudável e levamos em conta que as pessoas que assumem a função de cuidadores de nossos beneficiários merecem atenção especial. Por isso, oferecemos oficinas diretamente voltadas para cuidadores e familiares”, explica.

SAÚDE MENTAL

Entre os temas tratados, está, por exemplo, uma das questões que mais preocupa os pesquisadores responsáveis pelo estudo: a saúde mental de quem cuida.

“Um cuidador precisa de uma rede de apoio, de ter tempo pra si, de entender previamente os desafios que vai enfrentar, de saber lidar com situações inesperadas”, diz Maely, que caminha para completar 12 anos de atuação na área, oferecendo soluções inovadoras e focadas na prevenção para garantir saúde e qualidade de vida na terceira idade.

TALK SHOW

O empresário Carlos Marianelli recebeu, em sua Compose, Carolina Boiani da Casa Brasil Eliane para um talk para convidados. Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Inovar é mais que preciso e, pensando nisso, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) promove o 197º Café com Negócios (Caneg), no dia 11 de maio, às 8 horas, no Steffen Centro de Eventos. As palestras desta vez serão com o coordenador de inovação aberta do Programa iNO.VC da ArcelorMittal Tubarão, Jardel Ferreira; o executivo da Timenow Engenharia, Francisco Carvalho; e Ivana Có R. Netto, da Fortes Engenharia. O tema em pauta será “Cultura de Inovação nas Empresas: Transformando seus Negócios com Conexões e Criatividade”. Giuliano de Castro, presidente da Ases, afirma que evento será uma oportunidade para entender ainda mais o setor de inovação e como utilizar nas empresas.

Brenda Riva convida para o lançamento de brincos artesanais em cerâmica criados pela arquiteta Patyl Pimentel Chieppe, nesta terça-feira (03), em sua Vith Shoes, na Praia do Canto.

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (ADEPES) tem nova diretoria. Quem assumiu a direção é o Defensor Público Luís Gustavo de Gois Vasconcelos.

Presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade anuncia que as comissões de Direito Eleitoral e OAB Vai à Escola iniciaram uma campanha para conscientizar e ajudar os jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor. O projeto está sendo realizado em seis escolas da rede estadual de ensino, das cidades de Cariacica, Viana e Marechal Floriano. Menos de 15% da população entre 16 e 17 anos no Estado tirou o documento. “Os advogados das comissões farão a conscientização aos jovens sobre a importância do título de eleitor, do voto e ainda ajudarão eles a fazer a emissão do documento, para aqueles que não têm acesso à internet ou dificuldade de usar as ferramentas digitais”, conta. A campanha vai até o dia 3 de maio.

Vânia Goulart - CEO da Selecta e Marcus Silveira - Rede Gazeta Crédito: Divulgação