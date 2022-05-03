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Renata Rasseli

Renan Chieppe celebra 60 anos com sunset party na Ilha do Frade

O empresário reuniu a família e amigos para comemorar a data neste sábado (30), em Vitória

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 02:15

Públicado em 

03 mai 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luyza Dantas, Alexandra Thomazini e Jéssica Chieppe, a bebê Heloisa, Mônica e o aniversariante Renan Chieppe, Gabriela Chieppe e João Claudio Leal
Luyza Dantas, Alexandra Thomazini e Jéssica Chieppe, a bebê Heloisa, Monica Chieppe e o aniversariante Renan Chieppe, Gabriela Chieppe e João Claudio Leal: celebrando em família!  Crédito: KD Imagem
Presidente do Grupo Águia Branca, o empresário Renan Chieppe comemorou 60 anos com sunset party, neste sábado (30), em sua residência na Ilha do Frade, em Vitória. O aniversariante Renan recebeu amigos e familiares, ao lado de sua Monica, das filhas Jéssica e Gabriela e da netinha Heloísa. A festa, com catering do Le Buffet, ferveu ao som do cantor Alan Venturin e DJ De Prá. A decoração foi assinada pela equipe da Conceito Único e o bolo por Júnior Vieira. O cerimonial ficou a cargo de Stella Miranda.  Parabéns, Renan! 
Monica e Renan Chieppe
Monica e Renan Chieppe Crédito: KD Imagem
Aniversário de 60 anos de Renan Chieppe
Luiz Wagner Chieppe, Renan Chieppe, Monica Chieppe, o governador Renato Casagrande e o ex-senador Ricardo Ferraço Crédito: KD Imagem
Aniversário de 60 anos de Renan Chieppe
Walter Neves, Edilene Chieppe, Nazaré Neves, Sandra Dalla Bernardina e Luiz Dantas Crédito: KD Imagem
Aniversário de 60 anos de Renan Chieppe
Renan Chieppe e Monica, Paula e Gustavo Corrêa Crédito: KD Imagem
Aniversário de 60 anos de Renan Chieppe
Consulo e Cleonice Dalla e Monica Chieppe Crédito: KD Imagem

Aniversário de 60 anos de Renan Chieppe

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CAPIXABA EM SAMPA 

Nosso dentista Jonas Giacomin Jr. é o único capixaba na plateia do curso "Aumentos ósseos com Enxerto Autógeno - Técnica  Khoury, de 2 a 5 de maio, em São Paulo. O time de professores reúne os mais renomados do Brasil, entre eles o Dr. Júlio César Joly e Dr. Robert Carvalho da Silva. 

TEATRO

Diogo Vilela, a estrela da abertura da 14 edição do Circuito Cultural Unimed, em Cauby, Uma Paixão com diretor executivo do Instituto Unimed, Cosme Peres
O ator Diogo Vilela e diretor executivo do Instituto Unimed, Cosme Peres: na temporada de "Cauby, Uma Paixão", que marcou a abertura da 14ª edição do Circuito Cultural Unimed,  em Vitória Crédito: Divulgação

LANÇAMENTO DE STARTUP CAPIXABA

Com investimento de R$10 milhões, do norte-americano Michael Nickalls, que participa de um fundo com operação no Vale do Silício focado em startups, a plataforma de negócios do mercado cervejeiro capixaba MeuChope.com vai expandir seus serviços para outras regiões do Brasil. Para apresentá-la a imprensa e convidados, os empresários Augusto Sato e Bruno Medeiros promovem um evento no próximo dia 12 de maio, a partir das 19h, no Le Buffet Lounge.

FESTA

Ana Luiza, Denise e Getúlio Azevedo
Ana Luiza, Denise e Getúlio Azevedo: celebrando o Dia do Trabalho em família e com os colaboradores da sua rede de óticas Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Com mais de 20 anos de experiência no mercado da beleza, a empresária colatinense Luciana Melo é a mais nova membro da Associação Brasileira de Perfumarias Seletivas (ABPS), entidade que promove e desenvolve o mercado de cosméticos de luxo do país. Ela é proprietária de duas perfumarias de luxo, uma em Colatina, e outra na Praia do Canto, em Vitória, inaugurada em dezembro de 2021, e possui no catálogo marcas como State of Mind, Etro, Loewe e Creed, com destaque para a exclusividade de toda a linha de maquiagem e tratamento facial da Dior no Estado. 
A empresária capixaba Juliany Pelissari comemora: pela primeira vez a rede Buddha Spa foi contemplada com o Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que reconhece as marcas franqueadoras que mais se destacam. O Buddha Spa foi reconhecido na categoria sênior, que premia marcas com no mínimo 15 franqueados, 30 operações e 5 anos no mercado. Juliany é dona de uma unidade da rede de bem-estar localizada na Praia do Canto, em Vitória, inaugurada em 2019.
O mês de maio da Clínica de Estética Semblànt é dedicado às mães. Os sócios Everton Nunes e Alessandra Machado recebem nessa semana as pacientes com deliciosos brownies. E na próxima sexta-feira, 13, em homenagem às mães, acontece o chá da tarde exclusivo para um seleto grupo de pacientes.
Fabíola Boaventura e o cantor Zé Felipe no show que abalou o Triângulo das Bermudas
Fabíola Boaventura e o cantor Zé Felipe: em show que agitou o Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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