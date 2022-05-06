Iracema Neves comemora 46 anos em ritmo dos anos 80 em Vitória

Aniversário de 46 anos de Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin

Fã da música "Tempo Perdido" (1986), de Legião Urbana, aquela do refrão "Somos tão Jovens" a empresária Iracema Neves embarcou no tema e celebrou 46 anos em ritmo de anos 80 nesta quarta-feira (04), no Cerimonial Villa Cypreste, em Vitória. A festa "only for girls" contou com a decoração de Bruna Medeiros e o comando da pista por Larissa Tantan. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Iracema Neves e Eduarda Buaiz Crédito: Camilla Baptistin

Fatinha Abelha, Iracema Neves e Karin Tonini Crédito: Camilla Baptistin

Paula Baião e Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin

Camila Resende e Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 46 anos de Iracema Neves

CORRA DO CIGARRO ELETRÔNICO

Pesquisa recente aponta que um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. De acordo com o cardiologista Schariff Moysés, o número é elevado. Ele alerta para os riscos desse produto. “Um estudo norte-americano mostrou que fumantes de ‘e-cigarros’ têm 56% de risco de ter um ataque cardíaco em comparação com fumantes. O ideal é não fumar nenhuma substância para proteger o coração”.

EXPOSIÇÃO

José Paulo, Gorete Thorey, Shizue Sakamoto e Ana Bastos: na abertura da mostra "Somos Convergentes", na galeria Via Thorey, em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

MIMOS COM MENOS IMPOSTOS

Para agradar as mães no próximo domingo e presentear com itens que têm menos impostos embutidos no preço final, levantamento do advogado tributarista Samir Nemer apontou que o ideal é levar as mães para almoçar fora, ir ao cinema ou ainda comprar livros. “Os presentes com menores tributações são refeições em restaurante (32,31%), ingressos para jogo de futebol e cinema (20,85%) e livros (15,52%). As taxas são menores porque não há incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)”, ressaltou.

RR NEWS

A Odonto Scan está completando 20 anos de mercado, sob o comando da empresária Márcia Gabriella Mule. A empresa oferece soluções odontológicas em diagnóstico por imagem, servindo todas as especialidades da odontologia.

O chef Hugo Grassi comunica: a Tomatto Trattoria abre as portas ao público na quarta-feira (11), na Praia do Canto, servindo o melhor da cozinha italiana.

Etania Lira reuniu um time de mães para uma campanha para lá de especial. O Dia das Mães de sua joalheria trouxe personagens da vida real, como a influenciadora Mariana Mazzelli, mãe de quíntuplos; Andressa Cabral e os filhos Kim e Liz; e Leonara Marcolano, uma mãe que cuida da própria mãe, Maria da Penha.

O jovem empresário Daniel Calmon, à frente do Hanaya e Antara Beach, vai comemorar seu aniversário na festa batizada de Enjoy The Jungle – Special BDay Daniel, na Pink Elephant, nesta sexta-feira (06), a partir das 23h.

Magistrados do Espírito Santo irão participar do XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados, nos dias 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, Bahia. Entre os juízes congressistas, estão a presidente da Amages, Marianne Júdice, Hermínia Maria Silveira Azoury, Daniel Peçanha Moreira, Gisele Souza de Oliveira, Getúlio Marcos Pereira Neves e Sergio Ricardo de Souza. O Congresso Brasileiro de Magistrados, de âmbito nacional, é o mais tradicional evento da magistratura brasileira.