Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Iracema Neves comemora 46 anos em ritmo dos anos 80 em Vitória

Com o tema "Somos tão jovens", a aniversariante celebrou aniversário em noite "only for girls", nesta quarta-feira (08), na Rua do Canal

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 02:10

Públicado em 

06 mai 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 46 anos de Iracema Neves
Aniversário de 46 anos de Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin
Fã da música "Tempo Perdido" (1986), de Legião Urbana, aquela do refrão "Somos tão Jovens" a empresária Iracema Neves embarcou no tema e celebrou 46 anos em ritmo de anos 80 nesta quarta-feira (04), no Cerimonial Villa Cypreste, em Vitória. A festa  "only for girls" contou com a decoração de Bruna Medeiros e o comando da pista por Larissa Tantan. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin. 
Aniversário de 46 anos de Iracema Neves
 Iracema Neves e Eduarda Buaiz Crédito: Camilla Baptistin
Aniversário de 46 anos de Iracema Neves
Fatinha Abelha,  Iracema Neves e Karin Tonini Crédito: Camilla Baptistin
Aniversário de 46 anos de Iracema Neves
Paula Baião e Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin
Aniversário de 46 anos de Iracema Neves
Camila Resende e Iracema Neves Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 46 anos de Iracema Neves

CORRA DO CIGARRO ELETRÔNICO

Pesquisa recente aponta que um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. De acordo com o cardiologista Schariff Moysés, o número é elevado. Ele alerta para os riscos desse produto. “Um estudo norte-americano mostrou que fumantes de ‘e-cigarros’ têm 56% de risco de ter um ataque cardíaco em comparação com fumantes. O ideal é não fumar nenhuma substância para proteger o coração”.

EXPOSIÇÃO 

José Paulo , Gorete Yhorey, Shizue Sakamoto e Ana Bastos
José Paulo, Gorete Thorey, Shizue Sakamoto e Ana Bastos: na abertura da mostra "Somos Convergentes", na galeria Via Thorey, em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

MIMOS COM MENOS IMPOSTOS

Para agradar as mães no próximo domingo e presentear com itens que têm menos impostos embutidos no preço final, levantamento do advogado tributarista Samir Nemer apontou que o ideal é levar as mães para almoçar fora, ir ao cinema ou ainda comprar livros. “Os presentes com menores tributações são refeições em restaurante (32,31%), ingressos para jogo de futebol e cinema (20,85%) e livros (15,52%). As taxas são menores porque não há incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)”, ressaltou.

RR NEWS

A Odonto Scan está completando 20 anos de mercado, sob o comando da empresária Márcia Gabriella Mule. A empresa oferece soluções odontológicas em diagnóstico por imagem, servindo todas as especialidades da odontologia.
O chef Hugo Grassi comunica: a Tomatto Trattoria abre as portas ao público na  quarta-feira (11), na Praia do Canto, servindo o melhor da cozinha italiana.  
Etania Lira reuniu um time de mães para uma campanha para lá de especial. O Dia das Mães de sua joalheria trouxe personagens da vida real, como a influenciadora Mariana Mazzelli, mãe de quíntuplos; Andressa Cabral e os filhos  Kim e Liz; e Leonara Marcolano, uma mãe que cuida da própria mãe, Maria da Penha.
O jovem empresário Daniel Calmon, à frente do Hanaya e Antara Beach, vai comemorar seu aniversário na festa batizada de Enjoy The Jungle – Special BDay Daniel, na Pink Elephant, nesta sexta-feira (06), a partir das 23h. 
Magistrados do Espírito Santo irão participar do XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados, nos dias 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, Bahia. Entre os juízes congressistas, estão a presidente da Amages, Marianne Júdice, Hermínia Maria Silveira Azoury, Daniel Peçanha Moreira, Gisele Souza de Oliveira, Getúlio Marcos Pereira Neves e Sergio Ricardo de Souza. O Congresso Brasileiro de Magistrados, de âmbito nacional, é o mais tradicional evento da magistratura brasileira. 
A empresária Liliane Porto comemora: já são mais de 100 mulheres inscritas para a 6ª edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES, que pela primeira vez vai acontecer em Cariacica após muitos pedidos de mulheres da região. O encontro acontece na terça-feira (10), no Hotel Nobile Inn Meridional e serão mais de 4 horas de network entre elas, dinâmicas, palestras e muito mais. Nomes como a vice-prefeita de Cariacica Edna Luzia Furtado e empresárias como Martha Campos, Adriana Caetano Martins, Bruna Nalesso, Daniele Dornelas, Vanessa Coli, Daniele Tannure, Rutileia Teixeira Oliveira.

Veja Também

Dorion Soares recebe amigas para almoço de Dia das Mães em Vila Velha

Najla El Aouar e Christian Félix dizem sim-sim em Vila Velha

Renan Chieppe celebra 60 anos com sunset party na Ilha do Frade

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Festa de Aniversário celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados