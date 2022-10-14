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Doguinha aventureira

Maju: a buldogue esportista e que dá "rolê" de bicicleta em Cachoeiro

A cachorrinha de cinco anos é companhia fiel nas atividades físicas do "vovô"Joacir. Juntos, eles caminham, pedalam e fazem até stand up na praia

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 17:14

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 17:14
Quem é louco por cachorro gosta de fazer tudo ao lado do fiel companheiro. E quem gosta de praticar esportes, como é caso do autônomo Joacir de Carvalho Junior, de 57 anos, ele conta com a companhia inseparável daquela que é considerada a xodó da família: a buldogue Maju, de 5 anos. Juntos, eles andam de bicicleta, praticam stand up na praia e caminham pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A tutora da Maju, a biomédica esteta Juliana Fardin de Carvalho contou que a cachorra faz pedal todo final de semana com o avô. Além disso, adora dar um pulinho na praia com a família para fazer stand up. “Ela é radical, viu?”, disse Juliana.
Buldogue é companheira do dono até na hora de praticar esportes em Cachoeiro
A buldogue Maju é de Cachoeiro de Itapemirim, tem 5 anos e adora praticar esportes Crédito: Arquivo pessoal
Já o "vovô" da Maju, o autônomo Joacir de Carvalho Junior contou que o gosto pelos esportes começou quando a "doguinha" tinha um ano. 
"Coloquei ela na moto e ela ficou, depois na bicicleta e no stand up, e foi a mesma coisa. Sempre gostei de me exercitar e ela me acompanha"
Joacir de Carvalho Junior - AutônomO
Segundo Joacir, a cachorra também adora brincar, jogar bola e passear no shopping. Além disso, o morador do bairro Baiminas falou que  Maju é uma ótima companhia nas idas até a padaria. “Vamos todos os dias juntos comprar pão”, comentou.
Para o autônomo, apesar de ser meio “bravinha”, é um animal que recebe muito carinho de toda a família. “Ela é como se fosse a minha segunda filha”, destacou.

Buldogue aventureira é xodó da família em Cachoeiro

"CÃOMINHADA"

No último domingo (9) aconteceu, no Centro de Cachoeiro, a segunda edição da “Cãominhada” em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, que foi no dia 4 de outubro. E o evento contou com a participação da aventureira Maju.
De acordo com a prefeitura, cerca de 200 cães com os tutores participaram da ação promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) do município.
Buldogue é companheira do dono até na hora de praticar esportes em Cachoeiro
A segunda edição da “Cãominhada” em Cachoeiro contou com a participação de cerca de 200 cães e tutores Crédito: Márcia Leal/PMCI
A concentração foi no Museu Ferroviário Domingos Lage. Depois, os participantes partiram em direção à Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. No local, houve várias atividades gratuitas como desfile de pets e feira de adoção responsável, além de pintura facial, algodão-doce e pula-pula para as crianças. “A Maju se divertiu muito”, destacou Joacir.

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