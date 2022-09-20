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Rock 'n' Roll

Vídeo: evento reúne cerca de 30 bateristas em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo Encontro de Bateristas é inspirado em evento internacional chamado Rockin’ 1000 e aconteceu nesta segunda-feira (19), na praça da cidade
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 set 2022 às 22:13

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 22:13

O Segundo Encontro de Bateristas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, reuniu cerca de 30 bateristas na noite desta segunda-feira (19), na Praça Jerônimo Monteiro. O evento tem o intuito de celebrar o Dia do Baterista, que é comemorado nesta terça-feira (20).
Organizador do evento, Chris Rocha disse que o repertório musical é formado por 16 músicas clássicas do rock, sendo dez internacionais e seis nacionais. Um dos homenageados é o baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu no último mês de março, aos 50 anos de idade.

Evento reúne cerca de 30 bateristas em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o idealizador, o encontro é inspirado em um evento internacional chamado Rockin’ 1000, que reúne mil músicos, como guitarristas, baixistas e bateristas, que tocam simultaneamente. Contudo, em Cachoeiro de Itapemirim, terá a presença somente de bateristas.
"O objetivo é reunir o maior número de bateristas possível para comemorar juntos o Dia do Baterista"
Chris Rocha - Organizador do evento
De acordo com Chris Rocha, a grande parte dos músicos é do município, mas também há alguns de cidades vizinhas e do Norte do Estado. Na programação, além de uma orquestra composta somente por baterias, teve um workshop com o baterista Diego Damasceno, de Vitória.
O curioso, contudo, é que os bateristas não ensaiaram juntos. Eles apenas recebem o repertório para tocar simultaneamente. Depois da apresentação, que começou no início da noite e teve cerca de 1h30 de duração, o evento conta com o show da banda O Magnata, cover do Charlie Brown Jr.

PRIMEIRA EDIÇÃO

O Primeiro Encontro de Bateristas de Cachoeiro de Itapemirim foi realizada em 2019 e teve 30 bateristas. O evento ficou suspenso nos últimos dois anos, devido à pandemia do coronavírus. Abaixo, é possível ver um vídeo que mostra um pouco como foi a edição anterior:

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