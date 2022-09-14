Promessa da música clássica, capixaba ganha bolsa de estudos na Áustria

Alexandre Bianque, de 26 anos, já se apresentou em palcos de várias partes do mundo Crédito: Cauê Diniz

Uma das principais promessas da música clássica do Espírito Santo , o capixaba Alexandre Bianque, de 26 anos, se prepara para dar mais um passo rumo ao sucesso: em julho deste ano, ele ganhou uma bolsa de estudos na Áustria – considerado o berço desse gênero – e, se tudo der certo, embarcará para o país europeu no próximo mês.

O primeiro contato do artista com a música erudita aconteceu há dez anos, quando ainda era aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e entrou para um coral, começando a cantar com apenas 16 anos. "Assim que eu percebi que tinha aptidão, fiquei apaixonado", relembrou.

Na época em que estava prestes a sair do ensino médio, há aproximadamente sete anos, ele precisava decidir qual curso faria na faculdade. Embora tenha optado por estudar engenharia civil, e até gostasse da área, algo ainda lhe instigava a persistir na carreira musical.

"O próprio pianista do coral me indicou para a minha atual professora de canto. Os dois viram que eu tinha talento e me incentivaram, dizendo que eu deveria investir. Várias pessoas me apoiavam, e eu comecei a perceber que queria novas conquistas. Há cinco anos venho me dedicando muito", afirmou.

Após um longo período de treinos e estudos, Alexandre começou a colher os primeiros frutos dessa dedicação. Em 2018, foi escolhido para ser bolsista na Sommerakademie da Chorakademie de Lübeck, na Eslováquia. No ano seguinte, além de participar deste período de estudos, se apresentou na Polônia e na Holanda.

E as conquistas não pararam por aí: em 2020, ele participou da JSB Ensemble da Bachwoche, realizada pela Bachakademie de Stuttgart, um importante centro de estudos e interpretação da obra de Bach na Alemanha. "Fui um dos seis escolhidos dentre cantores do mundo inteiro", celebrou.

SONHO NO BERÇO DA MÚSICA CLÁSSICA

Em julho deste ano, porém, Alexandre recebeu uma das notícias mais especiais da carreira. Depois de viajar até à Áustria para participar de uma audição, ele foi convidado para estudar na Anton Bruckner Privat Universität, que é referência em música erudita no mundo todo.

O curso terá uma duração de quatro anos, e as aulas começam já em outubro, na cidade de Linz. "O mercado da ópera é muito aquecido na Áustria. Com certeza, ganharei importantes oportunidades lá. São muitos concertos, orquestras, e quero continuar estudando cada vez mais", refletiu.

De acordo com ele, também será uma oportunidade de inspirar outros jovens a correrem atrás dos próprios sonhos e incentivar a produção cultural no Estado. "A ideia é mostrar para adolescentes do meu bairro que tudo é possível, que eles podem conseguir alcançar qualquer coisa. Quero ser um agente de mudança."

VAQUINHA PARA CONCRETIZAR SONHOS

Sem condições de se manter financeiramente na Para conseguir estudar fora do país, no entanto, Alexandre precisa de ajuda.Sem condições de se manter financeiramente na Europa , ele quer levantar R$42 mil – dos quais ele já arrecadou cerca de R$ 12 mil. Todo o valor será revertido no custeio de moradia, alimentação, transporte e outras despesas básicas.

"O valor dessa vaquinha me ajudará durante seis meses, que seria um período para me estabilizar na Áustria e, a partir daí, conseguir me manter. Também tenho vendido palha italiana, recebido muitas doações da minha igreja e dado aula particular de matemática para conseguir realizar esse sonho", afirmou.

COMO AJUDAR

Quem quiser contribuir com o sonho do capixaba Alexandre Bianque pode doar qualquer valor por meio do pix [email protected] (e-mail) ou da "vaquinha on-line"