Capixaba é aprovado em uma das melhores universidades de música do mundo

Centro do cenário musical do planeta, a Berklee College of Music já formou grandes astros internacionais como Justin Timberlake, Steve Vai, John Mayer, John Petrucci e Chico Pinheiro. A universidade também é reconhecida mundialmente por formar músicos capacitados em produzir canções para grandes obras cinematográficas, como os filmes da Disney, por exemplo.

Em 2016, o cantor brasileiro Milton Nascimento recebeu o título de doutor Honoris Causa em Música, pela faculdade Berklee College of Music, de Boston, a mesma que o jovem capixaba foi aprovado. Outros grandes nomes da música, como Gilberto Gil, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Quincy Jones (produtor do álbum “Thriller” de Michael Jackson) e o ex-beatle Ringo Star, também já conquistaram o doutorado pela Berklee.

A audição da Berklee é realizada toda em inglês, as argumentações são específicas de teoria musical e realizadas por uma banca de três examinadores. A prova se divide em seis tópicos: peça de livre escolha; exercícios de percepção rítmica; capacidade para improvisação; leitura à primeira vista de linhas melódicas; improvisação sobre bues maior e menor com e sem turnaround em qualquer tonalidade e livre (os examinadores também podem cobrar algo que não esteja no cronograma).





