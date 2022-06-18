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Leonel Ximenes

Capixaba é aprovado em uma das melhores universidades de música do mundo

Mas para realizar o sonho, que é muito caro, ele lançou um campanha na internet pedindo ajuda

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

18 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Anthony, que é músico, está dando aulas de canto visando juntar dinheiro para realizar o grande sonho
Anthony, que é músico, está dando aulas de canto para juntar dinheiro e estudar nos EUA Crédito: Álbum de família
A primeira tentativa aconteceu no ano passado, durante a pandemia. Anthony Altoé realizou a audição de forma on-line, toda voltada para teoria musical e em inglês, foi aprovado, porém não conseguiu bolsa para cursar canto em uma das melhores universidades de música do mundo, a Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos.
Sem condições financeiras para pagar o curso, o estudante optou por dedicar mais um ano aos estudos e realizar nova audição, para conquistar algum abatimento no valor cobrado pela tão renomada instituição de ensino. E o resultado veio: Anthony foi aprovado e recebeu desconto de US$ 8 mil (R$ 41 mil), mas a anuidade do curso é de quase US$ 50 mil, o equivalente a R$ 257 mil, fora hospedagem e alimentação. Por isso ele resolveu criar uma campanha virtual.
“Os estudos lá são muito intensos, mas estudar nessa universidade, além de ser o sonho de todo músico, é uma oportunidade concedida a poucos. Para não perder essa chance e fazer valer toda minha dedicação, decidi criar a campanha virtual porque qualquer ajuda financeira pode fazer a diferença”, explicou Anthony.
"A conquista do Anthony é muito importante e significativa para todos os músicos capixabas porque, além de ser o sonho da grande maioria, motiva outras pessoas a também buscarem o melhor na área musical. O que nós temos no Brasil de literatura para estudo da música popular vem da Berklee devido à sua importância"
Dânil Júnio - Educador musical
O jovem, que trabalha como especialista de performance de redes sociais para uma agência de publicidade de Vitória, começou a dar aulas de canto visando juntar dinheiro para realizar o grande sonho. A graduação na Berklee tem duração de quatro anos e o início do curso está previsto para janeiro de 2023.
Quem quiser ajudar o capixaba a realizar o sonho de se especializar em uma das melhores universidades de música do mundo pode acessar o link https://benfeitoria.com/projeto/anthonynaberklee e doar qualquer quantia.

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“Vou retribuir de alguma forma às pessoas que me ajudarem. Mesmo que seja enviando um vídeo de agradecimento, eu cantando alguma música ou até mesmo fazendo uma live, inclusive para as pessoas conhecerem meu trabalho. Toda ajuda será bem-vinda e serei imensamente grato aos que puderem contribuir de alguma forma”, declarou Anthony.
Anthony Altoé:
Anthony Altoé: " A música, além de me fazer bem, também é uma valiosa ferramenta de empoderamento social" Crédito: Álbum de família
O jovem capixaba, de 25 anos de idade, é tão apaixonado pela música que decidiu trancar o curso de Engenharia Elétrica na Ufes para realizar o grande sonho de aprimorar as técnicas de canto na Berklee, considerada uma das faculdades de música mais conceituadas do mundo.

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“Apesar de gostar muito da área da Engenharia, eu não me vejo um engenheiro. Quero trabalhar com o que mais gosto. A música, além de me fazer bem, também é uma valiosa ferramenta de empoderamento social”, destacou Anthony.

Universidade formou grandes astros internacionais da música

Centro do cenário musical do planeta, a Berklee College of Music já formou grandes astros internacionais como Justin Timberlake, Steve Vai, John Mayer, John Petrucci e Chico Pinheiro. A universidade também é reconhecida mundialmente por formar músicos capacitados em produzir canções para grandes obras cinematográficas, como os filmes da Disney, por exemplo.

Em 2016, o cantor brasileiro Milton Nascimento recebeu o título de doutor Honoris Causa em Música, pela faculdade Berklee College of Music, de Boston, a mesma que o jovem capixaba foi aprovado. Outros grandes nomes da música, como Gilberto Gil, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Quincy Jones (produtor do álbum “Thriller” de Michael Jackson) e o ex-beatle Ringo Star, também já conquistaram o doutorado pela Berklee.

A audição da Berklee é realizada toda em inglês, as argumentações são específicas de teoria musical e realizadas por uma banca de três examinadores. A prova se divide em seis tópicos: peça de livre escolha; exercícios de percepção rítmica; capacidade para improvisação; leitura à primeira vista de linhas melódicas; improvisação sobre bues maior e menor com e sem turnaround em qualquer tonalidade e livre (os examinadores também podem cobrar algo que não esteja no cronograma).


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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