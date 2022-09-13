É muita grana, é muita gente, é muita festa: os números do Vital 2022

Apesar de não ser promotora do evento, que é da iniciativa privada, a Prefeitura de Vitória
já está comemorando o retorno do Vital, o carnaval
fora de época que será realizado nesta sexta (16) e sábado (17) no Sambão do Povo.
Só na economia
da Capital, a PMV estima que serão movimentados R$ 40 milhões, sendo que R$ 5 milhões foram investidos exclusivamente na realização da festa, com toda a infraestrutura necessária para um acontecimento desse porte.
De acordo com cálculos da prefeitura, serão gerados 2 mil empregos diretos na organização do Vital, fora os postos de trabalho temporários que serão abertos decorrentes da festa.
O carnaval
fora de época da capital capixaba sempre atraiu muitos turistas, e desta vez não será diferente. A PMV calcula que a rede hoteleira terá pelo menos 90% de ocupação no próximo fim de semana.
Onde tem hotel, tem turistas. Estão previstos em torno de 5 mil, incluindo moradores do interior do ES, de outros Estados e até do exterior. Eles vão ajudar a engrossar o público no Sambão do Povo
, que deverá receber 40 mil pessoas nos dois dias do Vital 2022.
“Será uma grande festa inclusiva e solidária com 6 mil ingressos solidários disponibilizados à população sem qualquer custo, mediante a doação de dois quilos de alimentos. Todos poderão participar e a diversão é garantida”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), ele mesmo um fã de micaretas.