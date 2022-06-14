Com 60 centímetros, mamão gigante é colhido no interior de Cachoeiro

de A Gazeta, o fotógrafo Júlio Almeida Caetano contou que é o segundo mamão colhido com esse tamanho no mesmo local. Um morador de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , colheu um mamão de 60 centímetros no pé ao lado da garagem de casa, em Cachoeira Alta, no último domingo (12). À reportagem, o fotógrafo Júlio Almeida Caetano contou que é o segundo mamão colhido com esse tamanho no mesmo local.

Júlio disse que mediu o mamão e deu exatamente 60 centímetros. O outro, colhido há cerca de dois meses, apresentou a mesma medida. "Outro exemplar no pé, que está em crescimento, deve dar no mesmo tamanho", comentou. A árvore que rendeu o fruto tem aproximadamente um ano, e, segundo o dono, recebe apenas adubo orgânico. "Foi uma surpresa ver uma mamão desse tamanho", destacou.

Mamão com quase 60 centímetros é colhido no interior de Cachoeiro

Carica papaya, também conhecida como mamão Havaí. Segundo o pesquisador em fruticultura e coordenador de Produção Vegetal do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Marlon Dutra, fruta é de uma espécie de mamão do gênero, também conhecida como mamão Havaí.

"Não é comum encontrarmos um mamão desse tamanho, mas existe" Marlon Dutra - Pesquisador em fruticultura e coordenador de Produção Vegetal do Incaper

Dutra explicou que, há alguns anos, foram feitos melhoramentos com objetivo de reduzir o tamanho do fruto para não dificultar a exportação ou o consumo. “Porém, ainda existem pessoas, famílias rurais, que passam as sementes umas para as outras. Esses materiais sempre tiveram até um tamanho maior do que encontramos hoje em dia”, contou.