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Com 60 centímetros, mamão gigante é colhido no interior de Cachoeiro

Júlio Almeida Caetano colheu a fruta no pé, ao lado da garagem de casa. Segundo ele, outro mamão — colhido há cerca de dois meses — apresentou a mesma medida

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 19:55

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 jun 2022 às 19:55
Um morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, colheu um mamão de 60 centímetros no pé ao lado da garagem de casa, em Cachoeira Alta, no último domingo (12). À reportagem de A Gazeta, o fotógrafo Júlio Almeida Caetano contou que é o segundo mamão colhido com esse tamanho no mesmo local.
Júlio disse que mediu o mamão e deu exatamente 60 centímetros. O outro, colhido há cerca de dois meses, apresentou a mesma medida. "Outro exemplar no pé, que está em crescimento, deve dar no mesmo tamanho", comentou. A árvore que rendeu o fruto tem aproximadamente um ano, e, segundo o dono, recebe apenas adubo orgânico. "Foi uma surpresa ver uma mamão desse tamanho", destacou. 

Mamão com quase 60 centímetros é colhido no interior de Cachoeiro

Segundo o pesquisador em fruticultura e coordenador de Produção Vegetal do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Marlon Dutra, fruta é de uma espécie de mamão do gênero Carica papaya, também conhecida como mamão Havaí.
"Não é comum encontrarmos um mamão desse tamanho, mas existe"
Marlon Dutra - Pesquisador em fruticultura e coordenador de Produção Vegetal do Incaper
Dutra explicou que, há alguns anos, foram feitos melhoramentos com objetivo de reduzir o tamanho do fruto para não dificultar a exportação ou o consumo. “Porém, ainda existem pessoas, famílias rurais, que passam as sementes umas para as outras. Esses materiais sempre tiveram até um tamanho maior do que encontramos hoje em dia”, contou.
O pesquisador afirmou que é possível encontrar mamão dessa espécie com até um metro de cumprimento. “Vale lembrar que também não se trata de uma mutação”, completou.

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