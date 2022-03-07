Aposta de Cachoeiro leva meio milhão de reais na loteria

O Dia de Sorte é a loteria onde se escolhe de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00 e os sorteios são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e sábados às 20h.