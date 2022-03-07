Aposta de Cachoeiro leva meio milhão de reais na loteria

Uma aposta feita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, faturou o prêmio de R$ 543.259,14 no sorteio realizado no último sábado (5). O ganhador ou ganhadora acertou as sete dezenas do jogo Dia da Sorte da loteria. No concurso 575, outras 50 apostas fizeram seis dezenas e levaram R$ 1.604,81 cada.
A aposta simples, segundo a Caixa Econômica Federal, foi feita na Loteria Avenida. As dezenas sorteadas foram 03,04 ,06, 10, 12, 14 e 23. O mês da sorte foi abril. O próximo concurso será sorteado nesta terça-feira (8).
O Dia de Sorte é a loteria onde se escolhe de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00 e os sorteios são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e sábados às 20h.