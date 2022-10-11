Idoso fica com a perna presa em bueiro em Cachoeiro de Itapemirim

Um idoso de 82 anos caiu e ficou com uma perna presa em um bueiro próximo ao Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O incidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (11).
Uma comerciante da região, que não quis se identificar, contou que o fato aconteceu por volta das 11h. Segundo ela, a perna da vítima inchou por estar presa e o Corpo de Bombeiros foi chamado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento no local e disse que o homem, identificado somente como José, não teve fratura, mas sofreu escoriações leves no joelho direito. Ele foi levado ao PPG.