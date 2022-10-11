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No Sul do ES

Idoso fica com a perna presa em bueiro em Cachoeiro de Itapemirim

O fato aconteceu no bairro Baiminas, nesta terça-feira (11). Segundo o Samu, o homem de 82 anos sofreu escoriações leves na altura do joelho direito
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 out 2022 às 16:12

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 16:12

Homem de 82 anos cai em bueiro e fica com a perna presa em Cachoeiro
O homem de 82 anos foi socorrido pelo Samu ao ficar com a perna presa em um bueiro, em Cachoeiro Crédito: Telespectador | A Gazeta
Um idoso de 82 anos caiu e ficou com uma perna presa em um bueiro próximo ao Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O incidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (11). 
Uma comerciante da região, que não quis se identificar, contou que o fato aconteceu por volta das 11h. Segundo ela, a perna da vítima inchou por estar presa e o Corpo de Bombeiros foi chamado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento no local e disse que o homem, identificado somente como José, não teve fratura, mas sofreu escoriações leves no joelho direito. Ele foi levado ao PPG.

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