Acidente entre caminhão-tanque e carreta interdita estrada em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque, carregado com combustível, e uma carreta interditou a estrada no distrito industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . O Corpo de Bombeiros está no local para avaliar risco de incêndio, pois houve vazamento de 5 mil litros de combustível após a colisão.

Polícia Militar informou que o motorista do caminhão-tanque ficou ferido, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dele. Segundo a corporação, não houve vítimas e, por conta de risco de incêndio, a pista está interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , informações no local indicam que o condutor do caminhão-tanque teria atingido a carreta, que estava parada na estrada. No entanto, a dinâmica do acidente não foi oficialmente divulgada pela polícia.

Os Bombeiros também informaram que militares da corporação estão no local para conter um vazamento de combustível no veículo e avaliar se há risco de incêndio. "Os militares aguardam a chegada de empresa especializada que fará o transbordo da carga", comunicou, em nota.

Para o repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, os Bombeiros informaram que 5 mil litros de combustíveis vazaram. Além disso, o motorista contou à equipe como o acidente aconteceu. Ele disse que foi desviar de um caminhão transportando um bloco de pedra e acabou colidindo na carreta parada.

IEMA

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também está no local por conta do vazamento de combustíveis. Em nota, disse que "o combustível vazou pela drenagem da pista, atingiu o solo, a vegetação e uma área de alagado próxima, onde ficou contido. Foi lavrado auto para a empresa responsável, que terá que realizar a remoção, recuperação e destinação dos resíduos gerados, e será multada".

Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 16h40, estava começando o transbordo do caminhão. A previsão do término é no horário das 18h.

Às 19h30, os bombeiros afirmaram que o transbordo do caminhão foi realizado e a pista foi liberada.