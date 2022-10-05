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Risco de incêndio

Acidente entre caminhão-tanque e carreta interdita estrada em Cachoeiro

Após a colisão, ocorreu vazamento de combustível do caminhão-tanque, que estava carregado. Corpo de Bombeiros foi ao local avaliar risco de incêndio
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 out 2022 às 11:02

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:02

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque, carregado com combustível, e uma carreta interditou a estrada no distrito industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros está no local para avaliar risco de incêndio, pois houve vazamento de 5 mil litros de combustível após a colisão.
Polícia Militar informou que o motorista do caminhão-tanque ficou ferido, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dele. Segundo a corporação, não houve vítimas e, por conta de risco de incêndio, a pista está interditada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, informações no local indicam que o condutor do caminhão-tanque teria atingido a carreta, que estava parada na estrada. No entanto, a dinâmica do acidente não foi oficialmente divulgada pela polícia.
Os Bombeiros também informaram que militares da corporação estão no local para conter um vazamento de combustível no veículo e avaliar se há risco de incêndio. "Os militares aguardam a chegada de empresa especializada que fará o transbordo da carga", comunicou, em nota.
Para o repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, os Bombeiros informaram que 5 mil litros de combustíveis vazaram. Além disso,  o motorista contou à equipe como o acidente aconteceu. Ele disse que foi desviar de um caminhão transportando um bloco de pedra e acabou colidindo na carreta parada.

IEMA

O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também está no local por conta do vazamento de combustíveis. Em nota, disse que "o combustível vazou pela drenagem da pista, atingiu o solo, a vegetação e uma área de alagado próxima, onde ficou contido. Foi lavrado auto para a empresa responsável, que terá que realizar a remoção, recuperação e destinação dos resíduos gerados, e será multada".
Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 16h40, estava começando o transbordo do caminhão. A previsão do término é no horário das 18h. 
Às 19h30, os bombeiros afirmaram que o transbordo do caminhão foi realizado e a pista foi liberada.

Transbordo do caminhão-tanque é realizado em Cachoeiro

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