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No Sul do ES

Boi morto com partes da carne retiradas é achado em avenida de Cachoeiro

Segundo a Guarda Municipal, pessoas estavam cortando o animal morto no meio da via. Especialista alerta sobre os riscos do consumo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2022 às 14:24

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 14:24

Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim atendeu a ocorrência Crédito: Marcia Leal/PMCI
Um boi foi encontrado morto na manhã deste sábado com partes da carne retiradas a faca na calçada da Avenida Jones dos Santos Neves, uma das principais da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Guarda Municipal, pessoas estavam tirando parte da carne do animal ali na calçada mesmo. Não há informações sobre como o animal morreu e como foi colocado ali no local. Segundo agentes, também não há sinais de atropelamento.
A Guarda acionou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para a retirada do animal, o que foi feito pela gestão municipal por volta das 11h30. O que será feito com os restos do animal e se exames serão realizados não foi informado.

PODE CONSUMIR CARNE ASSIM?

Segundo Helimar Rabello, biólogo mestre em engenharia sanitária e ambiental, existem dois problemas na situação flagrada nesta manhã em Cachoeiro.  O primeiro é não saber como o animal morreu, se foi atropelado ou por outras causas como intoxicação e até mesmo raiva. A outra é há quanto tempo o animal morreu.
"Se for por intoxicação ou raiva, a carne estará contaminada, e se for por atropelamento, não é possível saber há quanto tempo, então as bactérias já podem estar em ação na decomposição liberando toxinas na carne. Por segurança, não se deve comer carne sem saber a procedência do animal”, explicou.
Com informações de Maria Luiza Silva e Matheus Passos da TV Gazeta Norte e Sul.

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