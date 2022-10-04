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Troca de tiros e morte

Motorista em fuga morre durante confronto com a polícia em Cachoeiro

Ao notar a presença da Polícia Militar, o homem de 23 anos tentou fugir, porém, acabou alvejado e morto no local nesta terça-feira (4)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 out 2022 às 18:51

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 18:51

Motorista em fuga morre durante confronto com a polícia em Cachoeiro
A perseguição ocorreu durante patrulhamento da Policia Militar, na tarde desta terça-feira (4) Crédito: Telespectador | A Gazeta
Um motorista, de 23 anos, que estava em fuga, morreu durante um confronto com a polícia na tarde desta terça-feira (04), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um homem em um carro Toyota Etios, que empreendeu fuga imediatamente ao notar a presença da equipe policial. “Foi iniciada uma perseguição e houve troca de tiros”, disse a polícia, em nota.
Segundo a PM, o suspeito foi alvejado e acabou indo a óbito. “Com ele foi apreendido um revólver de calibre 38 e uma quantidade de entorpecentes. A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes”, completou.
De acordo com o major Cavatti da PM, o homem identificado como João Tiago Santanna Monteiro estava sendo monitorado pela polícia. Nesta terça, a Força Tática recebeu a informação dos serviços de inteligência de que o indivíduo estava trafegando em um veículo. “Conhecido como ‘Joãozinho da Favelinha’, ele tinha mandados de prisão em aberto e era responsável pelo tráfico da região”, disse.
Ao observar a polícia, o homem se evadiu em alta velocidade. Em seguida, foi cercado e parou o carro para fugir dentro de um matagal. “Na hora que os policiais foram atrás, o indivíduo sacou uma arma de fogo e os policias revidaram a agressão”, explicou.
Motorista em fuga morre durante confronto com a polícia em Cachoeiro
O homem estava sendo monitorado pela Polícia Militar pois era o responsável pelo tráfico de drogas da região Crédito: Telespectador | A Gazeta

MATERIAIS APREENDIDOS

Segundo o Nono Batalhão de Polícia Militar (9°BPM), o homem possuía três mandados de prisão em aberto. Após buscas no veículo conduzido por ele, foram encontrados: 
  • 19 buchas grandes de maconha;
  • Um tablete de aprx. 1kg de maconha;
  • Um iPhone 8 Plus com capa de cor azul;
  • Um revólver Taurus cal 38 especial;
  • Seis munições calibre .38.
Motorista em fuga morre durante confronto com a polícia em Cachoeiro
A Polícia Militar apreendeu drogas, munições e uma arma de fogo Crédito: Divulgação \ 9°BPM
Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como morte em confronto com agente do estado e não houve detidos. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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