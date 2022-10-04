Motorista em fuga morre durante confronto com a polícia em Cachoeiro

A perseguição ocorreu durante patrulhamento da Policia Militar, na tarde desta terça-feira (4) Crédito: Telespectador | A Gazeta

Por volta das 17h, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um homem em um carro Toyota Etios, que empreendeu fuga imediatamente ao notar a presença da equipe policial. “Foi iniciada uma perseguição e houve troca de tiros”, disse a polícia, em nota.

Segundo a PM, o suspeito foi alvejado e acabou indo a óbito. “Com ele foi apreendido um revólver de calibre 38 e uma quantidade de entorpecentes. A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes”, completou.

De acordo com o major Cavatti da PM, o homem identificado como João Tiago Santanna Monteiro estava sendo monitorado pela polícia. Nesta terça, a Força Tática recebeu a informação dos serviços de inteligência de que o indivíduo estava trafegando em um veículo. “Conhecido como ‘Joãozinho da Favelinha’, ele tinha mandados de prisão em aberto e era responsável pelo tráfico da região”, disse.

Ao observar a polícia, o homem se evadiu em alta velocidade. Em seguida, foi cercado e parou o carro para fugir dentro de um matagal. “Na hora que os policiais foram atrás, o indivíduo sacou uma arma de fogo e os policias revidaram a agressão”, explicou.

O homem estava sendo monitorado pela Polícia Militar pois era o responsável pelo tráfico de drogas da região Crédito: Telespectador | A Gazeta

MATERIAIS APREENDIDOS

Segundo o Nono Batalhão de Polícia Militar (9°BPM), o homem possuía três mandados de prisão em aberto. Após buscas no veículo conduzido por ele, foram encontrados:

19 buchas grandes de maconha;



Um tablete de aprx. 1kg de maconha;



Um iPhone 8 Plus com capa de cor azul;



Um revólver Taurus cal 38 especial;



Seis munições calibre .38.



A Polícia Militar apreendeu drogas, munições e uma arma de fogo Crédito: Divulgação \ 9°BPM