Mulher mata companheiro a facadas durante discussão em Cachoeiro

Um homem de 45 anos morreu após ser esfaqueado no peito, na tarde desta quarta-feira (28), no meio da Rua Maria Dolores Santana, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A suspeita, companheira de Luís Carlos Teixeira Gomes, fugiu após o crime.
O crime aconteceu por volta das 17h40 após uma discussão envolvendo o casal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas Luís Carlos Teixeira Gomes, que ficou caído na calçada, morreu no local.
A mulher, que não teve o nome informado, fugiu e ainda não foi localizada, segundo a Polícia Militar. A motivação do crime é desconhecida, mas, de acordo com a informação de moradores da região aos militares, o casal era conhecido pelo consumo de entorpecentes.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.