Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher mata companheiro a facadas durante discussão em Cachoeiro

Crime foi registrado em rua do bairro Zumbi, na tarde desta quarta-feira (28). A suspeita, companheira de Luís Carlos Teixeira Gomes, fugiu após o crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2022 às 12:31

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:31

Mulher mata companheiro a facadas em Cachoeiro
Mulher mata companheiro a facadas em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 45 anos morreu após ser esfaqueado no peito, na tarde desta quarta-feira (28), no meio da Rua Maria Dolores Santana, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A suspeita, companheira de Luís Carlos Teixeira Gomes, fugiu após o crime.
O crime aconteceu por volta das 17h40 após uma discussão envolvendo o casal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas Luís Carlos Teixeira Gomes, que ficou caído na calçada, morreu no local.
A mulher, que não teve o nome informado, fugiu e ainda não foi localizada, segundo a Polícia Militar. A motivação do crime é desconhecida, mas, de acordo com a informação de moradores da região aos militares, o casal era conhecido pelo consumo de entorpecentes.
Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Veja Também

Funcionário e clientes ficam dentro de provador sob mira de arma em Cachoeiro

Após 7 meses, furto do busto de ex-prefeito de Cachoeiro ainda é mistério

Homem é morto a tiros durante discussão em bar de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados