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Casa de 3 andares

Trabalhador morre após cair de telhado em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a dona do imóvel onde acontecia a obra, em relato para à equipe do Samu, a trena que a vítima utilizava dobrou e encostou em um fio de alta tensão antes da queda
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 out 2022 às 20:02

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 20:02

Corpo caiu na rua Professor Pedro Estellita, no bairro Basiléia
Corpo caiu na rua Professor Pedro Estellita, no bairro Basiléia Crédito: Bruna Hemerly
Um homem morreu na tarde deste domingo (9) após cair do telhado de uma casa de três andares onde trabalhava em uma obra no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 
De acordo com a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a dona do imóvel relatou para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionada para atender a vítima, que a trena que o trabalhador utilizava dobrou e encostou em um fio de alta tensão.
Após o barulho de um estouro, o corpo do trabalhador caiu na rua Professor Pedro Estellita e ele morreu na hora. Ainda não se sabe o que causou a morte do homem. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência ainda está em andamento. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Colegas de trabalho do homem não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ele estava acostumado a fazer trabalhos em telhados de casas. Um grupo de quatro homens atuavam na obra quando tudo aconteceu.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Civil sobre a ocorrência. Assim que a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.

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