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Roubo

Motoboy é assaltado ao chegar em casa após o trabalho em Cachoeiro

Uma câmera de videomonitoramento do local flagrou o momento em que a vítima teve a moto roubada. Segundo ela, os criminosos estavam armados

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 19:18

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 out 2022 às 19:18
Um motoboy foi assaltado na porta de casa, na noite dessa terça-feira (4), após chegar do trabalho. O crime aconteceu no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e os criminosos levaram a moto da vítima.
De acordo com a descrição dos fatos da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que dois homens estavam armados. Eles roubaram uma moto Honda/CG 150, de cor vermelha.
Em nota, a PM disse que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito nem o veículo foram localizados no momento do fato. “A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado”, completou.
Polícia Civil (PC) informou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. Se não tiver registrado, orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. Além disso, também pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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