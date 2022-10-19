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Crime em Cariacica

Morte de PMs: em vídeo, entenda como foi a emboscada aos soldados

Vídeo traz detalhes do passo a passo das ações que culminaram no assassinato de Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29 anos, e Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:52

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

19 out 2022 às 18:52
Era por volta das 3 horas quando os policiais militares Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29 anos, e Bruno Mayer Ferrani, de 30, realizavam uma ronda e avistaram uma tentativa de assalto em Cariacica. Os criminosos fugiram, mas foram perseguidos pelos militares que acabaram assassinados em uma emboscada.
Vídeo com infografia produzida por A Gazeta, produzida a partir de informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), mostra como foi o passo a passo das ações que culminaram no assassinato dos PMs em Santa Bárbara, seguida da prisões dos culpados em Castelo Branco, ambos em Cariacica.
Sepultamento do soldado da polícia militar no cemitério Parque da Paz, em Cariacica, Eduardo Oliveira Celini foi morto durante uma ocorrência
Sepultamento do soldado da polícia militar no cemitério Parque da Paz, em Cariacica, Eduardo Oliveira Celini foi morto durante uma ocorrência Crédito: Fernando Madeira

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