Morte de PMs: em vídeo, entenda como foi a emboscada aos soldados

Era por volta das 3 horas quando os policiais militares Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29 anos, e Bruno Mayer Ferrani, de 30, realizavam uma ronda e avistaram uma tentativa de assalto em Cariacica. Os criminosos fugiram, mas foram perseguidos pelos militares que acabaram assassinados em uma emboscada.

Vídeo com infografia produzida por A Gazeta, produzida a partir de informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), mostra como foi o passo a passo das ações que culminaram no assassinato dos PMs em Santa Bárbara, seguida da prisões dos culpados em Castelo Branco, ambos em Cariacica.