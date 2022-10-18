Julgamento no ES é interrompido para minuto de silêncio por mortes de PMs

Nesta terça-feira (18), durante uma sessão de julgamento – júri popular –, o representante do Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) pediu um minuto de silêncio em homenagem aos policiais assassinados em Cariacica

Era um julgamento envolvendo um caso de tráfico de drogas. Logo na sequência, o representante do MPES fez uma fala aos jurados, assinalando que a morte dos soldados representava uma nova modalidade de atuação dos criminosos.

Foi quando explicou que “há alguns anos, quando a polícia chegava em um bairro, os criminosos fugiam com medo de serem presos. Posteriormente, houve uma evolução da criminalidade, que passou a reagir quando a polícia chega, com trocas de tiros que têm sido frequentes. Agora ultrapassaram os limites, e ao invés de reagirem, estão armando emboscada para matar o policial”.

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A Gazeta teve acesso à ata do julgamento. O documento mostra que o membro do MPES solicitou que as condolências fossem encaminhadas ao comandante do 7º Batalhão da teve acesso à ata do julgamento. O documento mostra que o membro do MPES solicitou que as condolências fossem encaminhadas ao comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar , para conhecimento da tropa, e também aos familiares dos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini.

Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Celini foram mortos em uma emboscada, segundo a polícia Crédito: Facebook e Wagnerbreciane_fotografia/Acervo pessoal/montagem

MORTOS NA MADRUGADA

Em menos de sete horas após o crime, o grupo suspeito de estar envolvido com as mortes foi preso. Foram detidos Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, que dirigia o carro usado pelo grupo durante assalto e tentativa de fuga da polícia. No carona, estava Luana de Jesus Luz, de 26; no banco traseiro, estavam os namorados Eduardo Bonfim Meireles, de 40 anos, e Erica Lopes Ferreira, de 26 anos.

Os enterros dos dois foi cercado de homenagens e muita emoção. Confira os registros: