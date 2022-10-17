Justiça mantém prisão de suspeitos por mortes de PMs em Cariacica

"A defesa do Eduardo Bonfim Meireles ratifica todo seu respeito e admiração pelas forças policiais do Estado do Espírito Santo e declara que lamenta a morte dos soldados Bruno Mayer Ferrani (30 anos) e Paulo Eduardo Oliveira Celini (29 anos).

Informa que o patrocinado está colaborando integralmente com a investigação e irá colaborar em tudo que vier ser necessário, para que assim, estritamente nos termos da Lei, a justiça seja feita e aplicada uma punição justa, na medida de sua culpabilidade, em seu desfavor.

Importante ressaltar que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual todos, independente de quaisquer circunstâncias, os indivíduos pertencentes a nossa sociedade possuem direitos e garantias fundamentais que em nenhuma hipótese poderão ser suprimidos, retirados, reduzidos ou cerceados.

Esperamos que, com o mesmo rigor e agilidade, as forças policiais do Estado do Espírito Santo apurem as denúncias de agressão física e psicológica no ato da prisão do Eduardo Bonfim Meireles, bem como coação para confissão que geraram os vídeos divulgados em redes sociais. Não se combate crime cometendo crime!"