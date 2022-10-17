Justiça mantém prisão de suspeitos por mortes de PMs em Cariacica

Veja na íntegra o comunicado da defesa de Eduardo Bonfim Meireles
"A defesa do Eduardo Bonfim Meireles ratifica todo seu respeito e admiração pelas forças policiais do Estado do Espírito Santo e declara que lamenta a morte dos soldados Bruno Mayer Ferrani (30 anos) e Paulo Eduardo Oliveira Celini (29 anos).
Informa que o patrocinado está colaborando integralmente com a investigação e irá colaborar em tudo que vier ser necessário, para que assim, estritamente nos termos da Lei, a justiça seja feita e aplicada uma punição justa, na medida de sua culpabilidade, em seu desfavor.
Importante ressaltar que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual todos, independente de quaisquer circunstâncias, os indivíduos pertencentes a nossa sociedade possuem direitos e garantias fundamentais que em nenhuma hipótese poderão ser suprimidos, retirados, reduzidos ou cerceados.
Esperamos que, com o mesmo rigor e agilidade, as forças policiais do Estado do Espírito Santo apurem as denúncias de agressão física e psicológica no ato da prisão do Eduardo Bonfim Meireles, bem como coação para confissão que geraram os vídeos divulgados em redes sociais. Não se combate crime cometendo crime!"
POSICIONAMENTO DA SEGUNDA DEFESA
Nota à imprensa da defesa dos outros acusados
"Em face das informações veiculadas pela imprensa acerca do crime ocorrido na data de 16/10/2022, em Cariacica/ES, na ocasião em que lamentavelmente vieram a óbito, dois jovens policiais militares.
A defesa do acusados Eric da Silva Ferreira,
Erica Lopes Ferreira, Luana de Jesus Luz, vem a público
esclarecer que os fatos não se deram conforme noticiados, e que
somente após os trâmites do devido processo legal, o qual
determinará com precisão a participação de cada um dos
envolvidos nos fatos ora em apuração, para que apenas o
verdadeiro responsável por este crime bárbaro seja punido com o
rigor da lei.
Outrossim, informa a defesa dos acusados supracitados, que somente irá se manifestar novamente sobre o caso em tela, após o encerramento do inquérito policial e sua remessa ao Poder Judiciário."