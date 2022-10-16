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Vídeo mostra soldados sendo socorridos após emboscada em Cariacica

PMs perseguiam um carro com quatro suspeitos de assalto quando foram alvo de tiros. Apesar de terem sido resgatados com vida, acabaram não resistindo aos ferimentos

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2022 às 20:51
resgate
Alvo de uma emboscada após perseguirem um carro com quatro suspeitos de um assalto, os dois soldados da PM Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29 anos, e Bruno Mayer, de 30, foram socorridos por colegas de farda, mas não resistiram e acabaram morrendo. Um vídeo mostra o momento em que eles foram resgatados e colocados em uma viatura para serem encaminhados para o hospital, onde tiveram os óbitos confirmados.
O crime aconteceu na madrugada de domingo (16), por volta das 3 da manhã. A dinâmica do crime que levou os profissionais à morte começou durante uma ronda noturna de rotina, na região da Rodovia Leste-Oeste. Quando passavam pelo local, os policiais flagraram uma tentativa de assalto. Ali, eles começaram uma perseguição aos suspeitos, que terminou com disparos contra os dois militares.
Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos após metralharem a viatura em que estavam
Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos por bandidos em perseguição policial Crédito: Arquivo pessoal
Em menos de sete horas após os homicídios, o grupo suspeito de estar envolvido com as mortes foi preso, segundo informações do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Márcio Celante.
Foram detidos Eric da Silva Ferreira, de 45 anos, que dirigia o carro usado pelo grupo durante assalto e tentativa de fuga da polícia. No carona, estava Luana de Jesus Luz, de 26; no banco traseiro, estavam os namorados Eduardo Bonfim Meireles, de 40 anos, e Erica Lopes Ferreira, de 26 anos.
Eric, Érica, Eduardo e Luana foram presos suspeitos de fazer emboscada para assassinar os soldados Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer
Eric, Érica, Eduardo e Luana foram presos suspeitos de fazer emboscada para assassinar os soldados Paulo Eduardo Oliveira Celini e Bruno Mayer Crédito: Montagem A Gazeta / Foto do leitor
Com informações de Reinaldo Fonseca

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