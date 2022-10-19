Mulher é levada para hospital após carro capotar em Aracruz

Um carro capotou na manhã desta quarta-feira (19) na rodovia ES 456, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher de 33 anos dirigia e estava sozinha no veículo, um Ford Ka vermelho. Ela foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e levada para um hospital do município.
Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, mas se sabe que chovia no momento em que a condutora perdeu o controle do carro. O Ford Ka ficou de cabeça para baixo às margens da pista. A estrada liga o Centro de Aracruz até Coqueiral.
A vítima foi encaminhada para o Hospital São Camilo. Também não foi informado o estado de saúde da mulher.