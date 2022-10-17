“Eram grudados”, diz avó de vítima de acidente com família em Aracruz

Iago, Sandiane, e a filha do casal, Analice Nascimento Santana, morreram no grave acidente em Aracruz Crédito: Arquivo pessoal

"Era uma família. Ela estava grávida de três meses. Morreu uma família de quatro pessoas [...] Eles eram muito grudados os três. Tanto que aconteceu isso e foram os três embora. Morreram os três juntos" Maria José de Souza Santana - Avó de Iago

Maria José de Souza Santana, avó de Iago, criou o jovem desde que ele era criança. Segundo ela, o neto tinha ido buscar a esposa e a filha que estavam passando alguns dias na casa da sogra, na aldeia Caieiras Velha, no município. O acidente ocorreu quando a família voltava para casa , que ficava no bairro Interlagos, a pouco quilômetros do local da batida.

Conforme apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o carro onde estavam as vítimas estaria em alta velocidade e ao tentar uma ultrapassagem, bateu em outro automóvel que seguia no sentido contrário. Em seguida, veículo deles colidiu na carreta, que também estava no sentido oposto, tombando na pista devido ao impacto.

Polícia Militar , informou que, no momento em que os policiais chegaram ao local do acidente, Iago e a filha, Analice, já estavam sem vida. Sandiane estava no banco da frente com a filha no colo. A mulher foi socorrida inconsciente por equipes de resgate e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum dos três usava cinto de segurança.

Família que morreu no acidente na altura da Vila do Riacho, em Aracruz, na ES 445 Crédito: Reprodução

“Ele e a menina morreram na hora. Ela morreu assim que a gente chegou no hospital. [...] É um sentimento que não tem explicação para a família toda. Nós somos muito unidos. Dá uma tristeza ver os três juntos naquele necrotério”, conta Maria José, muito emocionada.

A família foi velada na casa da avó, na aldeia Caieiras Velha, e enterrada no cemitério de Santa Cruz, em Aracruz.

SOBRE O ACIDENTE

O motorista do outro carro envolvido na batida disse aos militares que seguia pela rodovia no sentido Linhares a Santa Cruz quando viu o carro, em que estava a família, na contramão. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

Já o motorista da carreta, um homem de 30 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima também foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, inconsciente. Segundo a PM nenhuma restrição foi constatada quanto à documentação da carreta ou do condutor.