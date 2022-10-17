Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Região Serrana

Caminhão carregado com silos de milho tomba na BR 262 em Domingos Martins

Segundo a PRF, por volta de 13h15, equipes policiais estavam no local removendo a carga; durante à tarde, uma das vias será fechada para recolher o caminhão

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 15:26

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 out 2022 às 15:26
Caminhão tomba na manhã desta segunda-feira (17), em Domingos Martins
O veículo tombou na altura do quilômetro 40, em Domingos Martins Crédito: Reprodução | PRF
Um caminhão carregado com silagem de milho (utilizado em alimentação animal) tombou no início da manhã desta segunda-feira (17) na BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido com lesões leves para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 
Por volta das 13h15, equipes da PRF estavam no local para retirar o material espalhado pela via. O trânsito fluía pelos dois sentidos. Após os trabalhos, uma das pistas será interditada para o recolhimento do caminhão. 
 As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

Veja Também

Soldado Celini é enterrado em Cariacica: "Era o sonho dele ser PM"

Semana começa com altas temperaturas e risco de chuvas isoladas no ES

Histórico, viaduto mais famoso de Vitória será restaurado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Domingos Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados