Caminhão carregado com silos de milho tomba na BR 262 em Domingos Martins

Um caminhão carregado com silagem de milho (utilizado em alimentação animal) tombou no início da manhã desta segunda-feira (17) na BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido com lesões leves para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Por volta das 13h15, equipes da PRF estavam no local para retirar o material espalhado pela via. O trânsito fluía pelos dois sentidos. Após os trabalhos, uma das pistas será interditada para o recolhimento do caminhão.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.