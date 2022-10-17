Semana começa com altas temperaturas e risco de chuvas isoladas no ES

A semana inicia com sol e poucas nuvens no Espírito Santo. A temperatura durante o dia volta nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de estabilidade, com temperatura na casa de 30 °C.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta sobre a possibilidade de chuvas isoladas ainda durante esta segunda-feira (17) na Capital capixaba. Também pode chover no Norte e Noroeste. Segundo o portal Climatempo, para esta terça-feira (18) há chances de chuva a qualquer momento na Grande Vitória.
Segundo o Incaper, nesta segunda-feira o sol predomina sobre todo o Espírito Santo. É baixo o risco de chuva na Grande Vitória, considerando a previsão do Inmet de chuvas isoladas na Capital. O instituto aponta que as temperaturas chegam a máxima de 37 °C no Sul do Estado. De acordo com o Clima tempo, Iúna tem mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Em Vitória, mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.
Confira a previsão:
- Segunda-feira (17) As nuvens diminuem pelo Estado e a temperatura diurna volta a aumentar um pouco mais nas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Chance de chuva rápida apenas nas Regiões Norte e Nordeste.
- Terça-feira (18) Sol entre poucas nuvens pelo Estado, sem previsão de chuva. O vento continua acelerado entre o litoral da Região Sul e da Grande Vitória.
- Quarta-feira (19) Sol entre nuvens pelo Estado. Não há previsão de chuva. O vento continua com moderada intensidade entre o litoral da Região Sul e da Grande Vitória.